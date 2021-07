Vrijdagavond zond Omroep MAX het vermoedelijk laatste interview uit met de op donderdag overleden misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het gesprek vond plaats op 25 juni en ging met name over de hoogtepunten in de carrière van De Vries.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg meldingen bij ontwikkelingen rond de aanslag op Peter R. de Vries

Presentator Han Peekel sprak in deze TV Monument Special: Peter R. De Vries met de misdaadjournalist voor het nog niet uitgezonden vierluik 70 jaar televisie: Je Beste Vriend.

'Ik was eenoog in het land der blinden'

Over zijn inmiddels toonaangevende rol als misdaadverslaggever zei hij bijvoorbeeld: "Inmiddels ben ik ruim veertig jaar misdaadjournalist. Lange tijd was ik eenoog in het land der blinden, er waren niet veel bekwame mensen op dit gebied."

"Op een gegeven moment werd het bijna vanzelfsprekend. Was er een programma met misdaad erin, dan dachten ze: laten we Peter R. de Vries maar bellen, die kan er vast iets over vertellen. Het is een sneeuwbal die ging rollen en bijna niet meer tot stilstand komt."

Emmy Award voor 'niet zo bijzondere' zaak

Ook de zaak rondom de nog altijd vermiste Natalee Holloway en Joran van der Sloot werd besproken. Eentje waarvoor De Vries een Emmy Award won. "Het gekke is dat dit voor mij niet eens zo'n bijzondere zaak is. Verhoudingsgewijs heb ik er niet eens zo heel veel tijd aan besteed."



"Zelf hecht ik aan andere zaken veel meer waarde, zaken waar ik intensiever en langer aan heb gewerkt. Die me misschien meer voldoening hebben gegeven, maar waar minder aandacht voor was. Best bijzonder dat men over die zaak begint, terwijl deze niet in mijn top tien voorkomt."

'Ik bijt me vast'

Zowel na de moordaanslag als na het nieuws van zijn overlijden werd De Vries veel geroemd om zijn vasthoudendheid. Daarover zei hij zelf: "Als je meent dat iemand onschuldig is, als je thuis zit bij ouders van wie de kinderen vermist zijn, dan zeg je niet: ik heb er twee afleveringen aan besteed, doe het nu maar op eigen kracht."

"Dat kan ik niet, dan kan ik mezelf niet in de spiegel aankijken. Ik vind het onverdraaglijk dat dit soort zaken onopgelost blijven en ouders met vragen blijven zitten. Ik bijt me erin vast met als gevolg dat ik er vijf tot tien jaar mee bezig ben."

150 Peter R. de Vries overleden: van misdaadjournalist tot steun voor nabestaanden

Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma

Ook zijn uitzending over de connectie tussen Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma staat bij veel Nederlanders nog in het geheugen gegrift. De Vries: "Mabel Wisse Smit heeft een relatie gehad met gangsterbaas Klaas Bruinsma. Dat heeft ze altijd tegengesproken. Ik heb Bruinsma gekend en kende zijn bodyguard Charlie da Silva nog beter. Die man was inmiddels terug naar Chili verhuisd. Ik heb hem opgebeld en gevraagd: ken je ene Mabel? Hij kwam met een verhaal. Ik zei: 'Charlie, ik kom eraan', en ben met een crew naar Chili gevlogen."

"Dat is een legendarisch interview geworden. Vooral door de promo die we hebben geschoten. We bedachten ter plekke dat Charlie de tekst zou uitspreken. Hij stond daar met een band kogels om zich heen en een dubbelloops jachtgeweer en draaide zich naar camera en zei: 'Mabel, ken je me nog? Ik jou wel'. Dat zonden we uit, toen had niemand nog iets gezien, maar heel Nederland stond op stelten. Dat was een legendarische uitzending."

'Oplossen zaak is de hoogste onderscheiding'

Maar boven alles stond voor De Vries het oplossen van zijn zaken. "Een prijs is altijd leuk, het is een stukje erkenning van vakgenoten of publiek. Op kantoor heb ik een soort prijzenkast waar ik regelmatig trots naar kijk. Maar ik zou die Emmy zó inruilen als dat een oplossing zou geven voor de zaak rondom Tanja Groen of andere zaken waarmee ik bezig ben. De oplossing van een zaak, dat is een veel grotere onderscheiding."