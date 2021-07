RTL Boulevard en Humberto zullen donderdagavond in het teken staan van Peter R. de Vries. Donderdagmiddag werd bekendgemaakt dat de misdaadverslaggever op 64-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van de schietpartij die vorige week dinsdag plaatsvond.

Naast de reguliere uitzending van Boulevard om 18.30 uur zal ook om 20.00 uur een extra uitzending rond de misdaadverslaggever worden verzorgd.

Om 20.30 uur zendt RTL 4 een in memoriam uit en ook Humberto staat in het teken van De Vries. De commerciële omroep zal donderdagavond geen reclameblokken uitzenden.

"Dit is een onbeschrijfelijk groot verlies", laat RTL in een verklaring weten. "Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht. Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart."

"We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar", delen zijn nabestaanden in een gezamenlijke verklaring. "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: 'On bended knee is no way to be free'. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar."