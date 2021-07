Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van misdaadjournalist Peter R. de Vries, die op 6 juli zwaargewond raakte bij een aanslag op zijn leven in Amsterdam.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tjibbe Joustra, die eerder voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Hij moet de feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist verzamelen. De minister hoopt dat Joustra in september zijn bevindingen kan delen.

Grapperhaus wil dat "volledig zicht is op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is". De minister doelt op de vraag of er een concrete dreiging was tegen De Vries.

Advocaat Peter Schouten, die samen met De Vries en Onno de Jong het verdedigingsteam van kroongetuige Nabil B. vormt in het Marengo-proces, liet eerder deze week in talkshow Op1 weten dat er wat hem betreft meer gedaan had kunnen worden om De Vries te beveiligen. De misdaadjournalist weigerde overigens persoonsbeveiliging en dan kan deze hem niet worden opgedrongen.

Volgens Schouten zijn er gesprekken gevoerd met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de beveiliging van De Vries en verliepen deze gesprekken niet "harmonieus". Daarbij moet worden opgemerkt dat de verantwoordelijkheid van de beveiliging van de vertrouwenspersoon van Nabil B. niet bij de NCTV ligt, maar in dit geval bij de Amsterdamse hoofdofficier van justitie.

De NCTV is namelijk verantwoordelijk voor het zogenoemde rijksdomein, zoals politici. En hoewel ook procespartijen in het Marengo-proces onder de NCTV vallen, geldt dit niet voor De Vries omdat hij geen advocaat is.

De Vries nog altijd in ziekenhuis

Het onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek waarin twee verdachten vastzitten, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer: ze mogen "op geen enkele wijze met elkaar interfereren". Er is al overleg geweest met justitie, politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wel worden de bevindingen gebruikt als aanvulling op een onderzoek van een speciaal adviescollege naar het stelsel van bewaken en beveiligen in Nederland. Ook dat hoopt de minister in september te krijgen.

Het onderzoek naar de beveiliging staat los van het strafrechtelijk onderzoek naar de twee verdachten van het neerschieten van De Vries. Zij zitten vast en hun voorarrest werd onlangs verlengd.

De 64-jarige misdaadjournalist ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn kinderen lieten deze week weten op dit moment weinig over zijn medische situatie te kunnen vertellen.