De vermoedelijke schutter die misdaadjournalist Peter R. de Vries neerschoot, zou 150.000 euro beloning hebben gekregen voor de moordaanslag. Dat zeggen familieleden van Delano G. tegen De Telegraaf. Volgens de anonieme familieleden zou G. zijn aangestuurd door de 'moordbende' die in verband wordt gebracht met Ridouan T.

Of de beweringen van de familieleden kloppen, is nog niet te controleren. De politie laat in het belang van het onderzoek weinig los over de zaak.

G. is een neef van Jaoud W., een jeugdvriend van T. die wordt gezien als een kopstuk van de criminele organisatie. Hij zou al meerdere keren in aanraking zijn geweest met de politie, onder meer voor straatroven, overvallen en woninginbraken, schrijft de krant. Als zestienjarige zou hij vijftien maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, opgelegd hebben gekregen.

De 21-jarige Rotterdammer zou volgens zijn familieleden gevoelig zijn geweest voor status en aandacht. Doordat hij in aanmerking kwam met volgens de familieleden "foute jongeren uit Nieuwegein, Vianen en Tiel" ging het mis.

Het zijn ook deze jongeren die een "kweekvijver vormen voor de grote mocrogangsters", zeggen ze. "Deze jongens krijgen een keer een verzoek om een tas met geld of drugs in een schuur te zetten of weg te brengen en worden er dan langzaam ingezogen."

Politieonderzoek zou in richting van T. wijzen

De Vries werd dinsdagavond neergeschoten nadat hij te gast was geweest in het tv-programma RTL Boulevard. Sindsdien ligt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis. Naast Delano G. werd ook de 35-jarige Kamil E. uit het Gelderse Maurik aangehouden. Beide verdachten zitten in volledige beperkingen, waardoor de politie geen informatie omtrent hun identiteit wil geven.

Ook over vermeende banden van de daders met de organisatie van T. worden nog geen uitspraken gedaan. Politieonderzoek zou wel wijzen in de richting van T. als opdrachtgever van de aanslag, schreef het AD eerder. De Vries is namelijk adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, dat draait om liquidaties die zijn uitgevoerd door de organisatie rondom T.

T.'s advocaat Inez Weski liet eerder al weten dat het verband tussen de moordaanslag op De Vries en T. "zonder enige objectieve onderbouwing" is gelegd.