Criminelen zouden een aanslag hebben willen plegen op de redactie van RTL Boulevard en wilden daarbij gebruikmaken van een raketwerper en automatische vuurwapens. Dat meldt het NRC zondag op basis van bronnen binnen de politie. Die dreiging was de reden dat de aflevering van zaterdag geen doorgang kon vinden.

Inmiddels is ook de uitzending van zondagavond geannuleerd, hoewel opnames wél doorgang konden vinden, meldt RTL Nederland.

Volgens het dagblad zou binnen het criminele milieu met afkeer zijn gereageerd over de hoeveelheid media-aandacht die de moordaanslag op Peter R. de Vries met zich meebracht. Er zou onder meer met ongenoegen worden gereageerd op het verband dat getrokken wordt tussen de aanslag en de werkzaamheden van De Vries in het Marengo-proces.

In die zaak staat de misdaadverslaggever kroongetuige Nabil B. bij, die belastende verklaringen kan afleggen over de organisatie van hoofdverdachte Ridouan T. Een eerdere advocaat van kroongetuige B., Derk Wiersum, werd tijdens het proces geliquideerd en ook de broer van B. werd doodgeschoten. Het proces tegen de vermeende dader achter de aanslag op Wiersum start maandag.

Opnames konden zondag doorgaan, maar 'team Boulevard' krijgt vrijaf

De politie en de gemeente Amsterdam vertellen in gesprek met NRC dat zij niet kunnen ingaan op de achtergrond van de dreiging die zaterdagavond werd gemeld. Volgens RTL Nederland zijn inmiddels extra veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor de uitzending van zondag in principe doorgang kon vinden.

RTL heeft er echter voor gekozen om 'team Boulevard' een dag vrijaf te geven. Vanaf maandag staan weer nieuwe opnames gepland. Het is niet duidelijk of die aan het Leidseplein in Amsterdam plaatsvinden. Eerder meldde het AD op basis van bronnen dat voorlopig wordt uitgeweken naar een nieuwe, onbekende locatie.