Peter R. de Vries ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis, zegt RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink in de uitzending van vrijdag. Ikink heeft contact gehad met de familie van De Vries, maar kon geen verdere ontwikkelingen rondom de misdaadjournalist melden.

De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, Peter Schouten en Onno de Jong, bezochten de studio van het programma eerder op de dag. Daar hebben ze hun steun betuigd aan de redactie en aan De Vries en zijn familie na de aanslag van dinsdagavond.

Schouten en De Jong bezochten De Vries later op de dag in het ziekenhuis. Dat gebeurde onder strenge veiligheidsmaatregelen. "Daar praten we tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug. Het is gewoon heel erg hard", zei Schouten.

"We zijn alleen maar bezig met onze vriend Peter R. de Vries", zei Schouten mede namens De Jong. Naast het tweetal maakt De Vries als vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B. deel uit van het verdedigingsteam van de kroongetuige.

De Vries werd dinsdagavond neergeschoten nadat hij te gast was in RTL Boulevard. Sindsdien ligt de bekende misdaadjournalist in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee aangehouden verdachten, een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige Rotterdammer, blijven voorlopig nog in de cel, werd vrijdagmiddag bekendgemaakt.