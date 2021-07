De toestand van Peter R. de Vries is donderdag nog steeds kritiek, zo laten zijn familie en partner in een korte verklaring weten aan RTL Boulevard.

Ten opzichte van woensdag is de situatie "ongewijzigd". "Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt", aldus de familie. "Er blijft veel onzeker."

Ze laten het programma weten blij te zijn voor de goede zorg die hij krijgt.

De misdaadverslaggever werd dinsdag rond 19.30 uur neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Sindsdien vecht hij in het ziekenhuis voor zijn leven.

De Vries werd onder vuur genomen nadat hij te gast was geweest bij het televisieprogramma RTL Boulevard, dat in de buurt van de Lange Leidsedwarsstraat wordt opgenomen.

Er zitten twee verdachten vast voor mogelijke betrokkenheid. Een derde man, een achttienjarige Amsterdammer, was verdachte in het onderzoek, maar is inmiddels op vrije voeten gesteld.

De twee verdachten worden vrijdag voorgeleid.