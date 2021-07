Peter R. de Vries is donderdag op 64-jarige leeftijd overleden. Niet alleen was hij een belangrijke steun voor families als die van Nicky Verstappen en Tanja Groen en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de zaak tegen Ridouan T., maar vooral was hij ook misdaadjournalist. NU.nl zet zijn belangrijkste journalistieke prestaties op een rij.

Boek over de Heineken-ontvoering

De journalist schreef halverwege de jaren tachtig het boek De ontvoering van Alfred Heineken op basis van interviews met Cor van Hout en Willem Holleeder, twee van de Heineken-ontvoerders. Het boek verscheen zoals afgesproken met Van Hout, met wie De Vries een vriendschap ontwikkelde, pas nadat het proces tegen de ontvoerders was afgelopen.

Jaren later spoorde De Vries een andere Heineken-ontvoerder, Frans Meijer, op in Paraguay. Meijer was toen al jaren van de radar verdwenen en bleek een nieuw leven te hebben opgebouwd in het Zuid-Amerikaanse land.

De Puttense moordzaak en Nicky Verstappen

De Vries maakte meer dan veertig uitzendingen van zijn programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever over het duo Wilco Viets en Herman du Bois, dat in 1995 onterecht was veroordeeld voor de moord op Christel Ambrosius. De twee kwamen uiteindelijk vrij na een celstraf van zeven jaar te hebben uitgezeten.

Ook beet De Vries zich meer dan twintig jaar vast in de zaak rond de moord op Nicky Verstappen in 1998. Eind 2020 werd Jos B. in de zaak veroordeeld tot twaalf jaar cel, maar hij ging in hoger beroep. "Tot de zaak is opgelost, blijf ik ermee bezig", verzekerde De Vries de familie meermaals.

Verder fungeerde hij als woordvoerder voor de familie van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Onlangs kondigde De Vries een crowdfundactie aan, waarmee inmiddels 1 miljoen euro is opgehaald. Met dat bedrag kan de tipgever worden betaald die de politie naar de verdachte kan leiden.

Emmy Award voor reportage over Joran van der Sloot

De Vries kreeg in 2008 een Emmy Award, een prestigieuze internationale televisieprijs, over de reportage die hij maakte over de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba.

"Dit is de prijs der prijzen", zei hij destijds over zijn Emmy. "In het verleden heb ik leuke prijzen gewonnen, maar die wil ik allemaal hiervoor inleveren. Dit is de Champions League-trofee, al het andere valt in het niet. Als eenvoudige Nederlandse journalist is het in de wacht slepen van zo'n prijs heel leuk."