De twee verdachten van de moordaanslag op Peter R. de Vries werden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat de mannen in ieder geval de komende twee weken nog vast blijven zitten. Dit is wat we over hen weten.

Kort na de aanslag op Peter R. de Vries dinsdag hield de politie drie verdachten aan. Een van hen, een achttienjarige Amsterdammer, is inmiddels vrijgelaten. De man werd aangehouden op basis van het verspreide signalement, maar bleek niets met de zaak te maken te hebben.

De andere twee verdachten werden ter hoogte van Leidschendam aangehouden op A4, meldde korpschef Frank Paauw. Het gaat om een een 21-jarige Rotterdammer en een 35-jarige Pool die in het Gelderse dorp Maurik woont. Door getuigen ter plaatse kreeg de politie na de aanslag snel zicht op een mogelijke vluchtauto.

Het is nog niet bekend of de verdachten een opdrachtgever hadden en wie dat dan zou zijn. Omdat de verdachten in volledige beperking worden vastgehouden, geeft de politie geen verdere informatie omtrent hun identiteit.

Volgens het AD wijst het politieonderzoek in de richting van Ridouan Taghi als opdrachtgever. De 21-jarige vermoedelijke schutter Delano G. is een neef van Jaoud W., een jeugdvriend van Taghi en een kopstuk in diens organisatie. Volgens justitie maakte W. deel uit van een zwaarbewapende bende die door Taghi werd ingezet voor liquidaties.

De Vries is adviseur en vertrouweling van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, dat draait om liquidaties die zijn uitgevoerd door de organisatie rond Taghi.

Verdachten al eerder in aanraking met politie

Volgens verschillende media zou Delano G. de schutter zijn geweest die vijf keer op De Vries schoot. G. zou opgegroeid zijn in Tiel en wonen in Rotterdam. Volgens onder meer het AD droomde hij als kind van een carrière als rapper en entertainer, maar kwam hij in de criminaliteit terecht.

Volgens buurtgenoten woonde hij in Rotterdam met zijn vrouw en kind. De politie deed woensdag een inval in een woning in Rotterdam, al is nog niet zeker of dat de woning van G. was.

De 35-jarige Pool Kamil E. zou de vluchtauto hebben bestuurd, die op de A4 klemgereden werd. Volgens Poolse media werd hij ook in Polen gezocht door de politie voor meerdere gevallen van diefstal en inbraak.

Ook in Nederland kwam de Pool al in aanraking met de politie. Vorige week werd hij volgens de Volkskrant nog gearresteerd in zijn woonplaats Maurik.

In Tiel, Maurik en Rotterdam werden door de politie in de nacht van dinsdag op woensdag huiszoekingen verricht. Daarbij zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen. Waarschijnlijk gaat het om de woningen van de verdachten.