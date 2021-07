Misdaadverslaggevers blijven ook na het neerschieten van Peter R. de Vries gewoon hun werk doen. "Wij zwijgen nooit", stelt misdaadjournalist John van den Heuvel in een column in De Telegraaf waar hij reageert op het schietincident dinsdagavond in Amsterdam, waardoor De Vries zwaargewond raakte.

"Ook na de aanslagen op De Telegraaf met een brandende auto, de raketaanval op Panorama, de moord op de broer van de kroongetuige en zijn advocaat Derk Wiersum en het doodschieten van misdaadblogger Martin Kok bleven misdaadverslaggevers gewoon hun werk doen", schrijft Van den Heuvel.

"Niemand zette een stap terug. Dat zal ook nu niet gebeuren. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou niet anders verwachten van zijn collega's. Wij zwijgen nooit."

Hij stelt in De Telegraaf: "Diepe verslagenheid en verdriet strijden om voorrang terwijl ik deze woorden typ. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie. Ik probeer mijn woede weg te drukken, maar het kost grote moeite. Hoe godvergeten slecht moet je zijn om dit te flikken? Wat is er misgegaan in iemands leven om iemand die gewoon zijn werk doet en van grote betekenis is voor de maatschappij, zo af te knallen?"

'Misdaadwereld werd harder'

Van den Heuvel leerde De Vries ruim dertig jaar geleden kennen. De Vries was voor de misdaadjournalist "een van zijn grote voorbeelden". De twee werden daarna goede collega's en zijn allebei regelmatig te gast in RTL Boulevard.

De twee spraken niet vaak over de gevaren van het vak, maar Van den Heuvel zag de misdaadwereld de laatste jaren wel "harder worden". "De opkomst van de mocro-maffia veranderde het tot dan redelijk overzichtelijke speelveld. 'Wie mijn naam noemt, gaat eraan', klonk het in die kringen. Het Marengo-proces, de rol van kroongetuige Nabil B., beveiligingsissues: we kregen er meningsverschillen over en soms felle discussies maar het respect bleef."

De Vries ligt momenteel zwaargewond in het ziekenhuis. Twee verdachten van de schietpartij, die dinsdagavond na de opnames van het door De Vries bezochte RTL Boulevard plaatsvond, zijn inmiddels aangehouden.