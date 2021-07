Peter R. de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, heeft RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst woensdag laten weten in de uitzending van RTL Boulevard. "Om dat hardop uit te spreken, dat is nog steeds ongelofelijk", aldus Van der Vorst. "We bidden met zijn allen voor een wonder."

Het team van RTL Boulevard maakte woensdagavond een speciale uitzending die in het teken staat van Peter R. de Vries, die na de aanslag op zijn leven momenteel zwaargewond in het ziekenhuis ligt. De makers van het programma vertellen dat veel collega's De Vries wilden helpen en ook naar hem toe gingen.

Presentator Luuk Ikink legt uit dat De Vries, die dinsdagavond te gast was in het entertainmentprogramma, rond 19.23 uur de studio verliet naar de parkeergarage. Andere collega's volgden zijn voorbeeld. Kort daarna vond de aanslag plaats.

"Op een gegeven moment is er een collega teruggestormd, die zei dat Peter was neergeschoten", vertelt Ikink over de afgelopen avond. Daarop ontstond een enorme paniek. "We wisten even niet wat te doen. Met een aantal collega's zijn we die kant opgelopen, maar de politie was er al en er was een afzetlint neergezet. We zijn teruggelopen, want je kan ook niks doen, ondanks dat je het graag wilt."

Een aantal collega's werd opgevangen door buurtbewoners. "Die zitten er nog steeds helemaal doorheen", zegt Ikink. RTL-contentdirecteur Peter van der Vorst vertelt dat een buurtbewoner de aanslag vanuit haar raam zag en toen naar de journalist is toegelopen om zijn hand vast te houden.

'We bidden voor een wonder'

Ook andere collega's liepen naar De Vries toe. "Er zijn mensen die hebben gezegd dat Peter niet alleen moest liggen. Dat heeft me zo ongelofelijk geraakt", zegt Albert Verlinde, die zelf jarenlang presentator was van Boulevard. "Die liefde die het hele team uitstraalt. Jullie maken iets met elkaar dat alle grenzen wegslaat", zegt Verlinde.

Van der Vorst was rond 20.00 uur in de studio en vertelt dat veel collega's daar de rest van de avond bleven in afwachting van nieuws over de toestand van De Vries. "Ook om contact en verbinding te maken en elkaar te steunen. Peter is voor ons iedereen hier een dierbare collega", zegt Van der Vorst.

"Het is een hele lieve, warme en grappige man en altijd zeer betrokken bij wat er in iemands leven gebeurt. Ook op professioneel gebied is dit een enorme klap. Hij is een van de beste misdaadjournalisten van Nederland en wil de onderste steen boven krijgen. We bidden hier met zijn allen voor een wonder."

De Vries ligt momenteel zwaargewond in het ziekenhuis. Twee verdachten van de schietpartij zijn inmiddels aangehouden.

