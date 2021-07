De verdachten achter de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries zijn een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit uit Maurik en een 21-jarige Rotterdammer, maakt de politie woensdagochtend bekend. Een derde man, een achttienjarige Amsterdammer, was verdachte in het onderzoek maar is inmiddels op vrije voeten gesteld. De politie gaat ervan uit dat hij niets met de aanslag te maken heeft.

De twee verdachten werden aangehouden op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. Beelden van de arrestatie werden dinsdagavond al verspreid via sociale media. De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het is niet duidelijk wie de vermoedelijke schutter is.

De politie meldt dat gedurende de avond invallen zijn gedaan in woningen in Tiel, Maurik en Rotterdam. Daar zijn gegevensdragers en munitie in beslag genomen.

Familie De Vries: 'Ergste nachtmerrie is uitgekomen'

De Vries werd dinsdagavond beschoten nadat hij bij het televisieprogramma RTL Boulevard te gast was geweest. Dat gebeurde rond 19.30 uur in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam.

In heel het land wordt met afschuw gereageerd op de schietpartij. Demissionair premier Mark Rutte noemde de aanslag "een aanslag op de vrije journalistiek". "Een zwarte dag", reageerde demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Ook vanuit andere landen wordt steun betuigd aan De Vries.

De familie van De Vries bracht woensdagochtend een verklaring naar buiten. "Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Wij omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden", aldus zoon Royce.