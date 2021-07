De poging om Peter R. de Vries van het leven te beroven past moeiteloos in een recent rijtje aanslagen op de rechtsstaat en persvrijheid. De moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., misdaadblogger Martin Kok en advocaat Derk Wiersum staan in dat rijtje, maar ook de aanslagen op de gebouwen van De Telegraaf en weekblad Panorama. Het is een wereld die harder is geworden. De Vries schuwde die wereld niet.

Deze moorden en aanslagen laten zien dat beveiliging en afscherming van personen die de rechtsstaat draaiende houden steeds belangrijker worden.

Officieren van justitie en rechters willen in artikelen niet langer met naam worden genoemd. Rechtbanktekenaars wordt gevraagd de officieren en rechters niet te tekenen. Een voormalig advocaat van de kroongetuige in het omvangrijke Marengo-proces tegen hoofdverdachte Ridouan T. trad anoniem op. Ook werden anonieme rechters overwogen.

Ondertussen werd een antitankraket afgevuurd op de redactie van Panorama en reed een Volkswagen Caddy in op het gebouw van De Telegraaf.

Gevaar en ongemak geen argument voor De Vries

Tegen deze achtergrond maakte De Vries vorig jaar juni bekend dat hij de vertrouwenspersoon was geworden van kroongetuige Nabil B. De 64-jarige De Vries onderbouwde zijn stap onder andere met de woorden "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing." Vrij vertaald: het kwaad zal overwinnen als goede mensen niks meer doen.

Een ongemakkelijk gevoel of gevaar voor zijn eigen veiligheid mocht volgens De Vries geen reden zijn een stap opzij te zetten en 'nee' te zeggen tegen het verzoek van B. om hem bij te staan. Dan zou hij zichzelf niet meer in de spiegel kunnen aankijken.

Tegelijkertijd wilde hij de daders van de moord op de broer van de kroongetuige en die van de moord op de toenmalig advocaat van B., Wiersum, laten zien dat dit soort misdrijven geen zin hebben, "omdat andere mensen hun plaats innemen".

Dat B. bij de misdaadjournalist uitkwam, was mede ingegeven door de rol van vertrouwenspersoon die De Vries vertolkte voor de zussen Holleeder in het proces tegen hun broer Willem en in onder meer de zaak-Nicky Verstappen. De Vries zette in dit geval dus zijn pet van journalist af. Naar eigen zeggen kon hij de rollen goed scheiden.

De kroongetuige had er begin 2020 voor gekozen te breken met zijn destijds anonieme advocaat, die de opvolger was van de doodgeschoten Wiersum. Naast De Vries werd Peter Schouten advocaat. Later zou ook Onno de Jong zich als raadsman bij het duo voegen.

Journalist kreeg te horen dat hij op dodenlijst stond

De Vries wist dat hij zich met zijn rol in het Marengo-proces, met Ridouan T. als hoofdverdachte, in een gevaarlijke en kwetsbare positie plaatste. De aanleiding voor de aanslag op zijn leven is nog niet bekend. De politie zei dinsdag dat ze alle scenario's zou nalopen, maar de gedachte dat dit te maken heeft met het Marengo-proces is geen onlogische.

De Vries bracht in mei 2019 zelf naar buiten dat hij te horen had gekregen dat hij op de dodenlijst van Ridouan T. stond. Hij zou niet veel later een brief hebben gekregen van T. waarin duidelijk werd gemaakt dat dit niet het geval was. Dit was echter nog voordat De Vries bekendmaakte dat hij de kroongetuige zou bijstaan.

Lezers die het Marengo-proces goed volgen, weten met wat voor veiligheidsmaatregelen dit proces is omgeven. Verdachten worden aangevoerd in colonnes van bepantserde voertuigen. Als T. bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam arriveert, hangt er boven de rechtbank een helikopter met de zijdeuren geopend en daaruit stekend een groot machinegeweer.

Inhoudelijke behandeling zaak rond moord advocaat begint volgende week

De advocaten van B. worden eveneens zwaarbeveiligd, net als andere procespartijen zoals rechters en officieren van justitie. Directe aanleiding hiervoor is de moord op Wiersum in september 2019. Wrang genoeg begint de inhoudelijke behandeling van die strafzaak op maandag 12 juli.

Wiersum werd in zijn hoedanigheid als advocaat van de kroongetuige doodgeschoten vlak bij zijn woning in Amsterdam. Twee mannen die daarvoor verantwoordelijk worden gehouden, staan vanaf maandag terecht.

De Vries kwam echter altijd op eigen gelegenheid naar de rechtbank. Of hij onzichtbaar werd beveiligd, is niet bekend. Maar hij koos er in ieder geval niet voor zich te laten beveiligen zoals zijn collega-misdaadjournalist John van den Heuvel, die wordt omgeven door mannen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Het zou volgens De Vries een te grote beperking van zijn leven zijn.

De Vries kent meerdere vijanden

De Vries heeft in zijn leven als misdaadjournalist meer vijanden gemaakt. Zo stond Willem Holleeder in april 2013 briesend voor zijn deur. Hij dreigde De Vries wat aan te doen als de naam van Holleeder voor zou komen in de Amerikaanse verfilming van het boek De ontvoering van Alfred Heineken.

In gesprek met NU.nl eind 2019 zei De Vries dat zijn veiligheid een issue blijft. In de achterbak van zijn auto had hij een kogelvrij vest liggen, maar destijds nog nooit aangetrokken.

De misdaadjournalist vertelde dat de dreiging zeker niet alleen kwam uit de hoek van "de geijkte criminelen" die mensen kennen, zoals Holleeder. De dreiging kwam ook van figuren die volgens De Vries minder voorspelbaar zijn en daarom soms ook gevaarlijker. Toch wilde hij niet dat dit het normale leven in de weg zou staan, dat dit zijn leven zou "vertroebelen."

De Vries liep daarom dinsdag ook alleen over de Lange Leidsedwarsstraat, net nadat hij klaar was met een uitzending van RTL Boulevard, waar hij als misdaadjournalist regelmatig aanschuift. Daar werd hij meerdere malen van dichtbij beschoten. Sindsdien ligt hij zwaargewond in het VU Medisch Ziekenhuis, waar hij vecht voor zijn leven.