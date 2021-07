Misdaadjournalist Peter R. de Vries is dinsdagavond neergeschoten en ligt sindsdien zwaargewond in het ziekenhuis. Dit is wat we tot nu toe weten.

De politie kreeg dinsdag rond 19.30 uur een melding van een schietpartij in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hoewel het enige tijd duurde voor de politie bevestigde dat het slachtoffer De Vries is, circuleerden kort na het incident al videobeelden waarop hij zwaargewond te zien is.

De bekende misdaadjournalist was die avond te gast in het televisieprogramma RTL Boulevard, dat in een gebouw op de hoek van de straat wordt opgenomen. Na de opnames werd hij onder vuur genomen.

Verschillende getuigen verklaarden meerdere schoten te hebben gehoord. De Vries was van dichtbij neergeschoten en zou daarbij in zijn hoofd zijn geraakt.

De politie startte direct een grootschalig onderzoek en bevestigde ongeveer anderhalf uur na de schietpartij dat het daadwerkelijk om De Vries gaat. "Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en vecht daar momenteel voor zijn leven", werd meegedeeld via Twitter.

Een kaart van Amsterdam met de plek waarop de aanslag plaatsvond. Een kaart van Amsterdam met de plek waarop de aanslag plaatsvond. Foto: Bart-Jan Dekker

Direct na de schietpartij verspreidde de politie het signalement van de dader: een lichtgetinte man met een tenger postuur, groene jas en zwarte pet. De politie liet weten op zoek te zijn naar zeker één, maar mogelijk meerdere verdachten.

Tijdens een ingelaste persconferentie later op de avond maakte de politie bekend in totaal drie aanhoudingen te hebben verricht. Twee verdachten, onder wie de vermoedelijke schutter, werden in de mogelijke vluchtauto aangehouden op de A4 bij Leidschendam. De derde aanhouding verrichte de politie in het Amsterdamse stadsdeel Oost. Deze man zou voldoen aan het eerder verspreide signalement. Wat zijn betrokkenheid bij de schietpartij is geweest, wordt nog onderzocht.

1 Omstanders filmen aanhouding mogelijke verdachten aanslag De Vries

Of De Vries extra beveiliging kreeg ten tijde van het incident, wilde de politie niet zeggen. De Vries staat onder meer de kroongetuige in het zwaarbeveiligde Marengo-proces bij. Volgens collega Kees van der Spek werd De Vries echter niet beveiligd, omdat hij dit zelf niet wilde. "We hadden het er weleens over, maar Peter zei: 'Ik kan er niet zo heel veel tegen doen'", zei Van der Spek. "Als er rechts politie is en links ook, dan kun je alsnog van voren worden beschoten."

De 64-jarige misdaadverslaggever ligt nog altijd in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Vanuit meerdere hoeken werd verslagen gereageerd op de aanslag. Demissionair premier Mark Rutte noemde het "een aanslag op de vrije journalistiek". "Een zwarte dag", reageerde demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

We weten nog niet wat het motief voor de aanslag op De Vries is geweest. Het politieonderzoek is nog in volle gang.