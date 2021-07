De politie heeft dinsdag drie verdachten aangehouden voor de aanslag op Peter R. de Vries. De politie denkt dat een van hen de schutter is. Dat hebben de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie dinsdag laten weten tijdens een persconferentie.

De Vries werd dinsdag even voor 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Dat is om de hoek van de studio van RTL Boulevard, waar De Vries net te gast was geweest in een uitzending.

De misdaadverslaggever is vervolgens zwaargewond afgevoerd naar het VUmc in Amsterdam, waar hij onder zware politiebegeleiding wordt bewaakt. Over zijn toestand is niet meer bekend dan dat hij "op dit moment vecht voor zijn leven", aldus Halsema.

Twee verdachten zijn aangehouden op de A4 bij Leidschendam, in een voertuig waarvan de politie vermoedt dat het de vluchtauto is. Een derde persoon is aangehouden in Amsterdam-Oost. Politiecommissaris Frank Paauw voegt hieraan toe dat de aanhouding van de verdachten in de auto op dit moment "de belangrijkste lead is".

Een van de verdachten die is aangehouden voldoet aan het signalement dat werd verstrekt na het schietincident: een lichtgetinte man met een tenger postuur, groene jas en zwarte pet.

1 Omstanders filmen aanhouding mogelijke verdachten aanslag De Vries

Halsema noemt De Vries nationale held

De Vries werd van dichtbij neergeschoten en is er slecht aan toe. De misdaadjournalist ligt in het VUmc onder zware politiebewaking.

Halsema liet weten dat De Vries een nationale held is, "een zeldzaam moedige man en een journalist die volstrekt onafhankelijk opereert en de opsporing scherp houdt", aldus de burgemeester. "Vandaag blijkt de gerechtigheid ver te zoeken."

Op de persconferentie werd niet verteld of De Vries beveiligd werd. Ook over andere personen en extra beveiliging werd niet gesproken.

De Vries staat de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B., bij. Die strafzaak is omgeven met extreme veiligheidsmaatregelen. Zo worden beide advocaten van B. extra beveiligd.