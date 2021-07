De aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries is "schokkend en niet te bevatten", zei demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een korte persconferentie in Den Haag. "Daarmee is het een aanslag op de vrije journalistiek."

Over de eventuele beveiliging van De Vries werden geen mededelingen gedaan. De misdaadjournalist wilde zelf nooit beveiligd worden, zei hij in het verleden meerdere keren.

Rutte en demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus hadden eerder op de avond contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding over de aanslag op De Vries. "Het raakt journalisten en beschadigt onze samenleving", zei Grapperhaus na afloop.

Rutte en Grapperhaus benadrukten dat "alles op alles" wordt gezet om de daders te pakken.

Of er extra maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld in het kader van de persvrijheid, werd niet bekendgemaakt. "Waakzaamheid zal bovenaan staan", wilde Grapperhaus er alleen over kwijt zolang het onderzoek naar de aanslag nog loopt.

De Vries werd door Rutte een "moedige journalist" genoemd die "wezenlijk is voor onze democratie en onze rechtsstaat."

Grapperhaus had het over een "zwarte dag". "In Nederland moeten journalisten altijd in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen wat gedaan moet worden. Die vrijheid is vanavond hevig aangetast", zei de bewindsman.

Eerder op de avond werd De Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij is zwaargewond en vecht voor zijn leven, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens een persconferentie later op de avond. Er zijn drie verdachten aangehouden.