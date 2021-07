Misdaadjournalist Peter R. de Vries ligt momenteel zwaargewond in het ziekenhuis en vecht voor zijn leven. Dat vertelde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dinsdagavond tijdens een persconferentie. Er zijn drie verdachten opgepakt.

"Vandaag lijkt de gerechtigheid in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd", aldus Halsema.

Ten tijde van de aanslag op De Vries waren er veel mensen aanwezig in de Lange Leidsedwarsstraat. Voor diegenen die hulp nodig hebben, staat slachtofferhulp klaar, laat Halsema weten.

De burgemeester zegt niet meer details te kunnen geven over de toestand van de 64-jarige journalist. Het is niet bekend of De Vries werd beveiligd; daarover wil de politie geen mededelingen doen.

De politie heeft inmiddels drie verdachten opgepakt. Een van die verdachten voldoet aan het signalement dat de politie eerder op de avond deelde.

De schietpartij had plaats kort na de uitzending van RTL Boulevard, waarin De Vries te gast was. De politie heeft geen aanwijzingen dat de veiligheid rondom het programma in gevaar is.