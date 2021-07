Peter R. de Vries wilde niet beveiligd worden, ondanks dat zijn leven vanuit meerdere hoeken werd bedreigd. Zijn collega Kees van der Spek vertelt in Humberto dat De Vries hier zich niet gemakkelijk bij voelde.

De Vries was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in de zaak rond crimineel Ridouan T. De misdaadverslaggever liet weten dat hij op de dodenlijst van T. stond, iets dat door de crimineel werd ontkend.

Ook Willem Holleeder zou het eerder hebben gehad over een potentiële aanslag op hem. "We hadden het er wel eens over, maar Peter zei: ik kan er niet zo heel veel tegen doen", zegt Van der Spek, die regelmatig met De Vries samenwerkt. "Als er rechts politie is en links ook, dan kun je alsnog van voren worden beschoten."

Volgens Van der Spek werd De Vries wel eens beveiligd. "Maar dat vond hij ongemakkelijk."

Een buurtbewoner, die vlak bij de RTL Boulevard-studio woont, bevestigt dat hij De Vries regelmatig alleen over straat zag lopen. "Hij maakte gewoon een praatje", vertelt hij aan RTL Nieuws. Wanneer collega en misdaadjournalist John van der Heuvel een bezoek bracht aan het televisieprogramma, zou hij wel beveiliging om zich heen hebben.

"Misdaadverslaggevers zoals Peter R. de Vries zijn mensen die bezig zijn met het onthullen van misstanden op het moment dat de criminelen hopen dat ze buiten beeld blijven", zegt rechtbankverslaggever Saskia Belleman, een collega van De Vries, in Humberto. "Misdaadverslaggevers zitten gewoon in de frontlinie en dat maakt het werk veel gevaarlijker."

De Vries had op zijn kuit de tekst 'on bended knee is no way to be free' getatoeerd. Hij inspireerde deze woorden op het levensmotto van zijn vader, dat staat geschreven bij zijn graf. "Die tekst luidt: liever staande sterven, dan op je knieën leven", zei De Vries tijdens een toespraak die hij in 2016 hield.

"Die tekst refereert aan zijn levensopvatting, die is gevormd gedurende de Tweede Wereldoorlog." De tekst die de Vries liet tatoeëren is daar een variant op. "Het wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn. Dat niemand ons kan overheersen. Dat wil zeggen dat we nooit ever, never iemands slaaf zijn."