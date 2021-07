Een van Nederlands bekendste misdaadjournalisten, Peter R. de Vries, is dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Dit zijn bekende zaken waar hij de laatste jaren bij betrokken was.

Het Marengo-proces

De meest besproken rol van De Vries is die als vertrouwenspersoon en woordvoerder van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces. Die zaak draait om verschillende moorden, pogingen daartoe en voorbereidingen daarop

B. kan belastende verklaringen afleggen over verdachten in de zaak, zoals hoofdverdachte Ridouan T.. De Vries maakte medio 2019 bekend dat hij op een dodenlijst stond van de hoofdverdachte. T. ontkende dat.

De zaak is extra gevoelig omdat een advocaat van Nabil B, Derk Wiersum, geliquideerd werd tijdens het proces. Daarnaast werd ook de broer van B. geliquideerd, bij zijn bedrijf in Amsterdam.

Overigens is De Vries nooit onder de indruk van bedreigingen, zo vertelde hij eerder in een interview in het AD. "Ze maken mij geen flikker uit", aldus de misdaadjournalist. De doodsbedreiging in het Marengo-proces maakte hij bekend omdat hij naar eigen zeggen "echt niet anders kon".

Kroongetuige Nabil B. schortte eind mei nog het Marengo-proces op, omdat hij niet meer wilde verklaren. Hij maakte zich ernstig ongerust over zijn veiligheid en die van zijn familie.

Zaak-Nicky Verstappen

In de zaak-Verstappen, die draait om de dood van de elfjarige Nicky in 1998, voert De Vries de woordvoering namens de familie van het slachtoffer, al twintig jaar lang. Het jongetje is seksueel misbruikt voor zijn dood.

Het is een zaak die de misdaadjournalist niet los laat, vertelde hij eerder aan NU.nl. De Vries liet zijn emoties niet de vrije loop in de zaak, totdat in 2018 hoofdverdachte Jos B. werd opgepakt, vertelde de journalist eerder aan NU.nl.

B. werd eind 2020 veroordeeld tot twaalf jaar cel, maar ging in hoger beroep. "Tot de zaak is opgelost, blijf ik ermee bezig", verzekerde De Vries de familie meermaals.

Peter R. de Vries staat de pers te woord na een rechtszaak in de zaak-Nicky Verstappen. Peter R. de Vries staat de pers te woord na een rechtszaak in de zaak-Nicky Verstappen. Foto: ANP

De vermissing van Tanja Groen

Ook bij coldcasezaak-Tanja Groen is De Vries nauw betrokken. De misdaadjournalist fungeert als woordvoerder van de familie van de sinds 1993 vermiste vrouw.

In de zaak is nog geen verdachte gearresteerd. Recentelijk kondigde De Vries een crowdfundactie aan waarmee 1 miljoen euro opgehaald moet worden. Dat bedrag geldt als beloning voor de tipgever die de politie naar de verdachte kan leiden.

"Er moet duidelijkheid komen wat er met Tanja is gebeurd, hoe erg en hoe confronterend dat ook is", vertelde De Vries eerder. Hij zei dat de ouders van Groen "op leeftijd" zijn "en hun grootste angst is dat ze uiteindelijk niet weten wat er met hun jongste kind is gebeurd".