Peter R. de Vries is dinsdagavond omstreeks 19.30 uur neergeschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Diverse prominenten uit de mediawereld en politiek hebben op de aanslag gereageerd.

De Verenigde Staten hebben het geweld tegen misdaadverslaggever Peter R. de Vries scherp veroordeeld. "Het is niet alleen een aanslag op een Nederlandse nationale held, maar ook een aanslag op de vrijheid van de pers", meldt de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Secretaris Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ noemt het bericht dat de misdaadverslaggever is neergeschoten "ronduit verschrikkelijk en ondenkbaar".

Advocaat Geert-Jan Knoops, die regelmatig met De Vries samenwerkte, is "verbijsterd". "Ik ken Peter al ruim dertig jaar, de Deventer moordzaak bracht ons samen. Vanavond denk ik in de eerste plaats aan zijn leven en dat hij in leven blijft. Dit is zonder meer shockerend nieuws."

Kees van der Spek werkte als verslaggever en regisseur bij het programma van De Vries. "Ik kan het niet geloven. Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik aan zijn gezin denk."

De Vries staat erom bekend dat hij zich niet wilde laten beveiligen. "Daar hadden we het wel eens over, maar Peter zijn standpunt was: ik kan er niet zo heel veel tegen doen. Als je links politie naast je hebt en rechts, dan kan je ook van voren worden beschoten. Hij werd weleens beveiligd, maar vond dat ongemakkelijk."

Saskia Belleman is "in shock" na wat er met haar collega is gebeurd. De rechtbankjournalist beschrijft De Vries als "een soort heilige" voor nabestaanden in diverse moordzaken. "Peter was zo iemand die als hij zich vastbeet in een zaak, niet losliet. En voor nabestaanden was hij bijna een soort heilige, kun je wel zeggen."

Reporters without Borders (RSF) zegt solidair te zijn met de familie van De Vries en met alle Nederlandse journalisten. Het internationaal persinstituut (IPI) is geschokt door de schietpartij. "Het neerschieten van nog een misdaadverslaggever in de Europese Unie betekent een trieste dag voor persvrijheid."

'Aanslag op vrije samenleving'

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) sprak van "verschrikkelijke berichten" uit Amsterdam. "We kennen natuurlijk de toedracht niet", aldus Hoekstra. "Maar wat de toedracht ook is, dit is onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws."

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het "een afschuwelijk bericht en de vreselijkste flashback naar andere aanslagen op onze vrije samenleving".

PvdA-leider Lilianne Ploumen spreekt van een aanslag "op de journalistiek en onze vrije samenleving" en PVV-fractievoorzitter Geert Wilders noemt het "vreselijk".

'Walgelijke en laffe daad'

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand schrijft: "Afschuwelijk bericht over aanslag op Peter R. de Vries. Geen woorden voor. Laten we hopen dat hij het redt." Jesse Klaver, leider van GroenLinks, spreekt van een "afschuwelijk bericht". Hij roept mensen op: "Verspreid nooit beelden van slachtoffers. Ook nu niet."

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) noemt de aanslag op De Vries "een aanslag op onze democratische rechtsstaat". "De vrije nieuwsgaring maakt daar onlosmakelijk deel van uit", twittert Ollongren. Ze noemt De Vries "een uitzonderlijk journalist en een vakman pur sang. Mijn gedachten zijn bij hem en zijn naasten."

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf hoopt dat "deze journalist niet voorgoed de mond gesnoerd is". Stephan van Baarle (DENK) noemt het een "walgelijke en laffe daad".

"Het is afgrijselijk dat, nadat eerst een advocaat is neergeschoten, nu een journalist wordt neergeschoten", aldus een zichtbaar aangeslagen Nilüfer Gündogan (Volt) tijdens het Kamerdebat over de Voorjaarsnota. "Ik vind dat echt onwijs slecht nieuws voor ons land."

'Nieuws gaat door merg en been'

Ook diverse bekende Nederlanders hebben gereageerd op het nieuws.

"Er zijn weinig momenten geweest waarop ik zo veel moeite had om de juiste woorden te vinden, want het nieuws over Peter gaat door merg en been", zegt mediajournalist Rob Goossens, die net als De Vries vaak te gast is bij RTL Boulevard. "Hij is een vechter, en dit is zijn belangrijkste gevecht. Ik kan alleen maar bidden voor een goede afloop."

Pieter van Vollenhoven noemt het nieuws "uitermate schokkend". "Mijn gedachten zijn bij hem en ik wens hem heel veel sterkte!"