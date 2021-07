Peter R. de Vries is donderdag op 64-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam. De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag rond 19.30 uur neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in de stad.

"We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar", laten zijn nabestaanden weten in een gezamenlijke verklaring. "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: 'on bended knee is no way to be free'."

De Vries werd onder vuur genomen nadat hij te gast was geweest in het televisieprogramma RTL Boulevard, dat in de buurt van de Lange Leidsedwarsstraat wordt opgenomen. De studio van het entertainmentprogramma werd de zaterdag daarna ontruimd vanwege "serieuze dreigingen uit de hoek van de georganiseerde misdaad". Sindsdien wordt RTL Boulevard opgenomen op het Mediapark in Hilversum.

RTL Boulevard en Humberto zullen donderdagavond in het teken staan van Peter R. de Vries. Naast de reguliere uitzending van Boulevard om 18.30 uur zal ook om 20.00 uur een extra uitzending rond de misdaadverslaggever worden verzorgd. Om 20.30 zendt RTL 4 een in memoriam uit en ook Humberto staat in het teken van De Vries. De commerciële omroep zal donderdagavond geen reclameblokken uitzenden.

Praat mee op NUjij Hoe heeft Peter R. de Vries jou geïnspireerd? Deel je verhaal op ons reactieplatform NUjij.

Nog twee verdachten vast

Er zitten twee verdachten vast wegens mogelijke betrokkenheid bij het incident: de Rotterdammer Delano G. (21) en Kamil E. (35) uit het Gelderse Maurik. G. zou zijn aangestuurd door de 'moordbende' die in verband wordt gebracht met Ridouan T., vertelden anonieme familieleden in De Telegraaf. De Rotterdammer zou al meerdere keren in aanraking zijn geweest met de politie.

De Vries werkte ruim veertig jaar als misdaadverslaggever. Hij begon zijn carrière bij De Telegraaf en voor die krant volgde hij de ontvoering van Freddy Heineken. Hij schreef over deze zaak het boek De ontvoering van Alfred Heineken, dat in 1987 werd uitgebracht en later werd verfilmd. De Vries raakte bevriend met ontvoerder Cor van Hout, wat voor veel ophef zorgde.

Na zijn carrière bij De Telegraaf ging de journalist zelfstandig aan de slag. Hij werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, dat van 1995 tot 2012 te zien was.

150 Peter R. de Vries overleden: van misdaadjournalist tot steun voor nabestaanden

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Peter R. de Vries

Geruchtmakende zaken

Zijn programma leidde in meerdere gevallen tot de vondst van daders of de vrijlating van onschuldigen in zaken die hij behandelde, zoals de Puttense moordzaak. Ook verwierf De Vries veel bekendheid door een aflevering die hij in 2006 maakte over Joran van der Sloot, die volgens De Vries achter de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway zat.

De uitzending leverde De Vries internationale bekendheid op. In 2008 ontving hij een Emmy Award voor de aflevering rond de verdwijning van Holloway.

Na het einde van zijn programma was De Vries regelmatig als misdaaddeskundige te zien in programma's als RTL Boulevard en RTL Late Night.

Wegens zijn werk ontving De Vries regelmatig bedreigingen. Zo stond hij als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. op de dodenlijst van crimineel Ridouan T. en ook Willem Holleeder zou een aanslag op De Vries hebben beraamd. De verslaggever was een getuige in de zaak tegen Holleeder.

Eind juni was De Vries een crowdfunding gestart zodat een beloning kan worden uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Een week na de moordaanslag op de misdaadverslaggever werd het streefbedrag van 1 miljoen euro gehaald.

De Vries heeft een partner en twee kinderen die hij kreeg met zijn ex-vrouw. Met zijn zoon Royce had De Vries het bedrijf PR Sportmanagement BV, waarvoor hij werkzaam was als voetbalmakelaar.