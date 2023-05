Wat wil jij nog weten over het nieuwe pensioenstelsel? Stel hier je vragen

Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met de hervorming van ons pensioenstelsel. Vanaf 2028 zien de pensioenen er heel anders uit. Zo wordt 1.500 miljard euro verdeeld over individuele potjes in plaats van via een fonds. Ook gaat je pensioen sneller omhoog of omlaag. Via ons reactieplatform NUjij zijn al veel vragen over dit nieuwe stelsel gesteld. Welke vragen heb jij nog? Stel ze hier.