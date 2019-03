Pensioenfonds Detailhandel steekt 5,8 miljard euro in een nieuw ontwikkelde duurzame beleggingsindex. Dat is bijna een kwart van het totale vermogen van 21 miljard euro, meldt het pensioenfonds dinsdag.

Pensioenfonds Detailhandel is met meer dan een miljoen deelnemers een van de grotere fondsen in Nederland. De FTSE Russell SDG Aligned-index, zoals de nieuwe index heet, is samen met indexprovider FTSE Russell en vermogensbeheerder BlackRock ontwikkeld.

De index is gebaseerd op aspecten van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN).

Het gaat om vier SDG's in het bijzonder, namelijk de doelen fatsoenlijk werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie en vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen.

Meer geld in bedrijven die goed presteren

"Het pensioenfonds zal meer geld steken in bedrijven die goed presteren binnen de nieuwe index op thema's die het pensioenfonds prioriteit geeft. De beleggingen in bedrijven die minder presteren op deze thema's brengen we terug", zegt Henk Groot, die bij het pensioenfonds verantwoordelijk is voor de beleggingen.

Het gaat om een passief beheerde portefeuille. Volgens Pensioenfonds Detailhandel creëert duurzaam beleggen op de langere termijn voldoende waarde om een goed pensioen voor de deelnemers op te leveren.