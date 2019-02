De Nederlandse pensioenfondsen toonden afgelopen maand herstel. Volgens onderzoeksbureau Aon is de sector er in januari weer iets beter voor komen te staan na de flinke verslechtering van de situatie in de laatste periode van vorig jaar.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen ging omhoog van 104 naar 106 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

In de eerste maand van dit jaar liep de rente nog altijd verder terug, maar op de aandelenbeurzen werden weer goede rendementen behaald.

Grote fondsen als PME, PMT en PFZW waarschuwden onlangs nog voor de dreiging van pensioenkortingen in de komende jaren. Door de flink dalende beurskoersen en lagere rentes in het vierde kwartaal van 2018 is de kans op verlaging van de pensioenen van miljoenen Nederlanders in 2020 of 2021 groter geworden.

Volgens Aon zijn de vooruitzichten nog steeds somber, ondanks de opleving in januari. "De rente zal voorlopig laag blijven. Pensioenfondsen moeten zich voorbereiden op een periode van grote onzekerheid", aldus directeur Frank Driessen van Aon Retirement & Investment.