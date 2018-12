Enkele tienduizenden Nederlanders dreigen een paar tientjes mis te lopen door het aflopen van kleine pensioenen. Per 1 januari 2019 worden pensioenen die per jaar 2 euro bruto of minder uitkeren namelijk geschrapt.

Omgerekend gaart het waarschijnlijk om bedragen van 20 tot 30 euro die spaarders dreigen mis te lopen.

Zo'n pensioen ontstaat wanneer iemand bijvoorbeeld relatief kort bij een werkgever werkt of een bijbaantje heeft gehad waarbij maar weinig werd gespaard voor het pensioen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die een zomer in de horeca hebben gewerkt.

Spaarders kunnen dit bedrag nog krijgen, maar hiervoor moeten ze wel actie voor ondernemen.

Wat moet je nu doen?

Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je controleren of je zo'n heel klein pensioen hebt en kun je de gegevens van het desbetreffende pensioenfonds vinden. Zo kun je contact opnemen met het fonds om het pensioen uit te laten betalen of over te laten maken naar het pensioenfonds waar je nu pensioen opbouwt.

Een woordvoerder van de Pensioenfederatie adviseert de helpdesk van een fonds te bellen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Waarom gebeurt dit?

Voor pensioenfondsen is het relatief duur om die heel kleine pensioenen van maximaal 2 euro bruto per jaar te beheren. Doordat werknemers de laatste jaren vaker van baan wisselen, hebben mensen via verschillende banen en dus vaak bij verschillende pensioenuitvoerders een pensioen opgebouwd. Hierdoor ontstaat een web van kleine pensioenen die relatief duur zijn om te beheren.

Dan gaat het niet alleen om heel kleine pensioenen van maximaal 2 euro, maar ook om pensioenen van 2 euro tot 474,11 euro bruto per jaar. Pensioenuitvoerders kochten die pensioenen vaak af omdat de kosten relatief hoog waren, maar dan ontstaat het risico dat iemand later minder pensioen heeft.

Daarom mogen deze pensioenen straks niet meer worden afgekocht. Pensioenuitvoerders kunnen ze dan bijvoorbeeld samenvoegen met andere pensioenpotjes of overmaken naar het fonds waar je nu voor je pensioen spaart.

Uiteindelijk moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat er minder pensioenpotjes zijn en pensioenspaarders een beter overzicht hebben.

Om hoeveel pensioenen gaat dit?

Volgens de voorlichter van de Pensioenfederatie zijn er mogelijk honderdduizenden kleine pensioenen die vanaf januari vervallen. Wanneer pensioenen daadwerkelijk vervallen, komen ze in het vermogen van het fonds terecht. De woordvoerder benadrukt dat het maar om relatief kleine bedragen gaat.