DNB: pensioenen staan er beter voor dan jaar geleden

Toch ligt er voor de meeste mensen nog geen pensioenverhoging in het verschiet, want een aantal van de grootste pensioenfondsen zitten nog steeds onder de minimumgrens voor het eigen vermogen.

Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB) na een beoordeling van een hele reeks herstelplannen van de fondsen.

De toezichthouder merkt op dat de situatie in de pensioensector rooskleuriger is dan een jaar geleden. Het perspectief op indexatie is verbeterd. Goede rendementen met beleggingen hebben er in 2017 voor gezorgd dat de financiële positie van pensioenfondsen aanzienlijk is verbeterd.

Toch zijn er grote verschillen. Voor onder meer een aantal van de grootste fondsen is de dreiging van kortingen in 2020 en 2021 nog steeds aanwezig. Zij voldoen wat betreft eigen vermogen nu nog niet aan de minimumgrens. Voor hun herstel zullen ze het, zo blijkt volgens DNB uit de herstelplannen, komende tijd vooral van hun beleggingsresultaten moeten hebben.