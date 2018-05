'Stijging AOW-leeftijd afgeremd in conceptakkoord over pensioenen'

Sociale partners zouden van plan zijn om de stijging van de AOW-leeftijd af te remmen. In een conceptakkoord over de pensioenen tussen werkgevers en vakbonden stijgt de AOW-leeftijd pas in 2025 naar 67 jaar, vier jaar later dan eerder is afgesproken.