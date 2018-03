'Verdiep je al bij je eerste baan in je pensioen'

Uit onderzoek van de Rabobank bleek vrijdag dat een derde van de werkenden in loondienst niet genoeg pensioen opbouwt. Bij zzp'ers zijn het er zelfs meer dan vier op de tien. Ook voor flexwerkers is het bijzonder lastig, door de verschillende contracten.

Een pensioenregeling is niet meer vanzelfsprekend. "Je werkt niet meer veertig tot vijftig jaar bij dezelfde werkgever, waardoor je automatisch pensioen opbouwt en als dit wel zo is, is het nog maar de vraag of dat toereikend is. Je wordt gedwongen kritisch te kijken naar je persoonlijke situatie", zegt Nibud-woordvoerder Karin Radstaak.

"Als je twintig of dertig bent dan lijkt een pensioen nog heel ver weg. Toch is het slim om je er al bij je eerste baan in te verdiepen", aldus Radstaak.



De beste manier om naar een pensioen te kijken, is zoals velen naar hun carrière kijken, aldus Radstaak. "Het gaat vooral om een planning op de langere termijn. Het is belangrijk om op tijd over pensioenopbouw na te gaan denken."

Werknemers kunnen er bovendien niet automatisch van uitgaan dat alles in orde is. "Het is aan te raden om bij nieuwe werkgevers na te gaan, wat zij bieden en of het slim is om de pensioenregeling over te zetten", aldus Radstaak. Niet in alle pensioenregelingen worden bijvoorbeeld nabestaanden meegenomen of krijgen ex-partners na een scheiding uitbetaald, weet Radstaak.

Pensioengat

Is er sprake van een pensioengat, dan is het de kunst hierop te anticiperen. Aanvullen kan bijvoorbeeld door extra te gaan sparen. Kan sparen niet op korte termijn, mogelijk lukt dit dan wel op langere termijn. Volgens Radstaak moet je ook rekening houden met studieschulden en andere leningen die je aflost. Ga na wanneer je klaar bent met aflossen en hoeveel financiële ruimte dat oplevert.



Volgens Radstaak is iedere situatie uniek en zijn veel factoren van invloed. "Heb je een huis gekocht wat je later moet verkopen? Moeten de kinderen nog studeren? Ben je een alleenstaande zzp'er en ben je van plan dat te blijven? Allemaal aangelegenheden waarmee je rekening kunt houden."



Voor zowel je pensioenopbouw als het vullen van je pensioengat is het belangrijk om te kijken naar de huidige financiële situatie. Radstaak: "Aan de hand daarvan kun je kijken hoe je de pensioenopbouw het beste kunt invullen. Hoeveel heb je nodig? Wat wil je later nog doen? Kun je met minder toe?"



Al met al is de boodschap, schuif het regelen niet vooruit. Radstaak: "Je weet niet hoe het in de toekomst gesteld is met het pensioenstelsel. Bovendien: als je nu 30 bent, moet je doorwerken tot je 71e. Wil je dit wel?"