Positie Nederlandse pensioenfondsen weer wat verbeterd in september

Ook de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, steeg vorige maand met één procentpunt naar 104 procent, maakt onderzoeksbureau Aon Hewitt maandag bekend.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

De verbetering is vooral te danken aan de gestegen rente, waardoor de waarde van hun verplichtingen wat daalde.

De rente steeg in september gemiddeld met twaalf basispunten, met name door de ontwikkelingen op de rentemarkt in de Verenigde Staten. Per saldo steeg het vermogen van pensioenfondsen in september met 0,1 procent

Volgens Frank Driessen van Aon Hewitt staan de pensioenfondsen er veel beter voor vergeleken met een jaar geleden.

"Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen", aldus Driessen.

