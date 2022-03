De Paralympische Winterspelen in Peking zijn vrijdag officieel ingeluid met de openingsceremonie. Dit zijn de mooiste foto's van het spektakel in het Vogelnest-stadion in de Chinese hoofdstad.

De openingsceremonie was zoals altijd omgeven met show en spektakel. Foto: Getty Images

Een groot aantal dansacts kon niet ontbreken in het stadion waar begin februari ook de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen plaatsvond. Foto: Getty Images

Tijdens de vlaggenparade ontbraken de vlaggen van Rusland en Belarus. De twee landen zijn uitgesloten van het evenement vanwege de Russische aanval op Oekraïne. Foto: Getty Images

Namens Oekraïne werd de vlag gedragen door biatleet Maksym Yarovyi. Foto: Getty Images

Lisa Bunschoten en Chris Vos droegen de Nederlandse vlag. In totaal komen acht Nederlandse sporters in actie in Peking. Foto: Getty Images

Een van de aanwezigen bij het spektakelstuk was de Chinese president Xi Jinping, die verder geen toespraak gaf. Foto: Getty Images

Andrew Parsons, voorzitter van het internationaal paralympisch comité, kwam wel aan het woord. Hij riep met het oog op de situatie in Oekraïne op tot vrede. Andrew Parsons, voorzitter van het internationaal paralympisch comité, kwam wel aan het woord. Hij riep met het oog op de situatie in Oekraïne op tot vrede. Foto: EPA