Anderhalve week nadat de Olympische Winterspelen werden afgesloten, wordt vrijdag de olympische vlam weer ontstoken voor de Paralympische Winterspelen. Van 4 tot en met 13 maart wordt er in Peking door paralympische atleten gestreden om medailles. NU.nl beantwoordt vijf vragen over dit sportevenement.

1. Wat zijn de Paralympische Spelen eigenlijk?

De Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen voor sporters met een lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. Ze zijn voortgekomen uit de International Wheelchair Games, die in 1948 voor het eerst werden gehouden voor militairen die gewond waren geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 1960 worden de Paralympische Spelen iedere vier jaar gehouden, altijd in hetzelfde jaar als de Olympische Spelen. De eerste Paralympische Winterspelen werden in 1976 gehouden in Zweden. De Spelen worden sinds 1988 altijd georganiseerd door de stad die ook de Olympische Spelen organiseert. Deze editie is dat dus de Chinese hoofdstad Peking.

2. Welke onderdelen zijn er?

Op de Paralympische Winterspelen in Peking staan zeven sporten op het programma. Bobsleeën is vanaf deze editie nieuw op het paralympische programma, waar alpineskiën, biatlon, langlaufen, rolstoelcurling, sledgehockey en snowboarden al op stonden.

Elke sport is verdeeld in onderdelen, die gebaseerd zijn op de handicap van de deelnemers. Zo nemen atleten met dezelfde beperking het tegen elkaar op. Die indeling is soms lastig te maken, wat ook de reden is dat sporten en onderdelen soms wel en soms niet opgenomen zijn in het programma.

Op de Olympische Winterspelen haalt Nederland altijd de meeste medailles bij het langebaanschaatsen, maar dat staat niet op het paralympische programma. Tussen 1980 en 1998 werd er wel aan priksleeën gedaan. Daarbij zitten atleten op een slee met schaatsijzers en moeten ze een bepaalde afstand over het ijs zo snel mogelijk afleggen.

Nederlanders op de Paralympische Winterspelen 2022 Vrouwen: Barbara van Bergen (alpineskiën), Renske van Beek, Lisa Bunschoten (snowboarden)

Mannen: Jeroen Kampschreur, Niels de Langen, Floris Meijer, Jeffrey Stuut (allen alpineskiën), Chris Vos (snowboarden)

3. Heeft Nederland medaillekansen in Peking?

De Nederlandse ploeg voor de winterspelen is veel kleiner dan die voor de zomerspelen, maar er zijn zeker medaillekansen. Vier geleden pakte het Nederlandse team in totaal zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Zo is Jeroen Kampschreur titelverdediger op het onderdeel supercombinatie (zittend) bij het alpineskiën.

Ook bij het snowboarden zijn er medaillekansen. Lisa Bunschoten pakte vier jaar geleden zilver op de snowboardcross, achter de in maart vorig jaar overleden Bibian Mentel. Chris Vos kreeg dezelfde medaille omgehangen bij de mannen. Bunschoten veroverde ook brons op het onderdeel slalom.

Bunschoten en Vos fungeren vrijdag tijdens de openingsceremonie als vlaggendragers namens Nederland. Oud-rolstoeltennisster Esther Vergeer is de chef de mission.

4. Mag Rusland meedoen?

Nee, atleten uit Rusland zijn uitgesloten van deelname aan de Spelen omdat hun land Oekraïne is binnengevallen. Ook atleten uit Belarus zijn niet welkom, omdat dat land Rusland bijstaat in de oorlog in Oekraïne.

In eerste instantie waren Russische en Belarussische atleten welkom onder een neutrale vlag, maar die beslissing leidde tot veel kritiek. Na een spoedvergadering heeft het internationaal paralympisch comité (IPC) alsnog besloten dat Russen en Belarussen vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom zijn.

5. Waarom worden de Paralympische Spelen niet volledig uitgezonden op televisie?

In Nederland heeft de NOS de exclusieve rechten op zowel de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen. Dat betekent dat de NOS ook bepaalt wat er uitgezonden wordt. De omroep schrijft dat "voor televisie geldt dat er een bredere belangstelling moet zijn voor een bepaalde wedstrijd". Dat is vooral het geval als er een Nederlander meedoet aan een finale. Die finales worden uitgezonden op televisie, voor de rest van het toernooi zijn dagelijks livestreams beschikbaar.