Het internationaal paralympisch comité (IPC) komt woensdag bijeen om de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne te bespreken. Vrijdag gaan in Peking de Paralympische Spelen van start.

In de aanloop naar dat evenement riepen atleten uit Oekraïne en andere landen er al toe op sporters uit Rusland en Belarus te weren. Een groep atleten schreef een open brief aan IOC-voorzitter Thomas Bach en IPC-baas Andrew Parsons met het verzoek om deelnemers uit de twee landen onmiddellijk te weren.

"Het bestuur van het IPC zal de kwestie woensdag bespreken. We hanteren daarbij de IPC-regels en -handboeken", laat de bond in een verklaring weten. "Dat kan niet eerder dan woensdag gebeuren, omdat bestuursleden van over de hele wereld momenteel onderweg zijn naar Peking.

Vergeer hoopt dat Russische sporters in actie mogen komen

Het Duits paralympisch comité riep maandag op tot een ban voor Russische deelnemers. Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse delegatie, hoopt dat er maatregelen worden genomen, zoals het niet-tonen van de Russische vlag.

Voor uitsluiting van de sporters uit het land is Vergeer niet. "Ik ga ervan uit dat zij net zo hard getraind hebben als onze sporters en daarom hoop ik dat ze in actie kunnen komen."

Welke maatregel precies moet worden genomen, wil Vergeer nog niet zeggen in de aanloop naar een persconferentie van het IPC op woensdag. "Dat wachten wij af. Hoe gezamenlijker de boodschap, hoe groter de impact." Dat het IPC pas dan met een verklaring komt, vindt Vergeer "best wel laat". "Ik had het liever nu al gehad."

Esther Vergeer, chef de mission van Nederland tijdens de Paralympics. Esther Vergeer, chef de mission van Nederland tijdens de Paralympics. Foto: Pro Shots

Rusland vier jaar geleden tweede op medaillespiegel Paralympics

Nadat Russische troepen vorige week Oekraïne waren binnengevallen, namen diverse sportbonden al maatregelen. Zo verplaatste de UEFA de Champions League-finale van Sint-Petersburg naar Parijs en besloot de Formule 1 de GP van Rusland te schrappen.

Het IOC riep zijn sportbonden ertoe op voorlopig geen toernooien te organiseren in Rusland en Belarus en geen vlaggen en volksliederen van de landen te gebruiken bij internationale wedstrijden. Belarus kreeg de sancties opgelegd omdat veel Russische troepen vanuit dat land richting Oekraïne trokken.

Er doen zo'n 650 atleten uit 49 landen mee aan de Paralympics in Peking. Bij de Paralympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang eindigde Rusland met 24 medailles, waaronder 8 gouden, als tweede op de medaillespiegel. Belarus pakte twaalf medailles en eindigde op de achtste plaats.