Nog geen twee weken na het doven van de olympische vlam in Peking vindt vrijdag de openingsceremonie plaats van de Paralympische Winterspelen, die tot en met 13 maart duren. Vier jaar geleden in Pyeongchang pakten de negen Nederlandse deelnemers in totaal zeven medailles. Dit zijn de acht sporters die Nederland in Peking vertegenwoordigen.

Lisa Bunschoten (snowboarden)

Lisa Bunschoten is er op haar 26e al voor de derde keer bij op de Paralympische Spelen. Vier jaar geleden in Pyeongchang won de Utrechtse zilver op de snowboardcross en brons op de banked slalom, maar dit keer legt ze de lat hoger. Bunschoten werd in januari wereldkampioen op beide onderdelen en nu moet het twee keer goud worden in Peking.

Komt in actie op de onderdelen snowboardcross en banked slalom.

Lisa Bunschoten doet voor de derde keer mee aan de Paralympics. Lisa Bunschoten doet voor de derde keer mee aan de Paralympics. Foto: ANP

Renske van Beek (snowboarden)

Ook voor Renske van Beek lonkt er eremetaal in Peking, nadat ze in januari WK-brons had veroverd op de snowboardcross. Bovendien kan de 32-jarige Van Beek met een medaille de frustratie van de Spelen van 2018 wegspoelen, want toen eindigde ze zowel op de snowboardcross als op de banked slalom vierde.

Komt in actie op de onderdelen snowboardcross en banked slalom.

Renske van Beek is kansrijk voor een medaille. Renske van Beek is kansrijk voor een medaille. Foto: ANP

Chris Vos (snowboarden)

Chris Vos werd in 2015 en 2017 wereldkampioen op zowel de snowboardcross als de banked slalom, en won in 2018 zilver op de snowboardcross bij de Spelen. Het zijn vooralsnog de laatste medailles van de 24-jarige Vos. Op het WK afgelopen januari werd hij vierde op de snowboardcross en vijfde op de banked slalom.

Komt in actie op de onderdelen snowboardcross en banked slalom.

Chris Vos wacht al een paar jaar op een internationale medaille. Chris Vos wacht al een paar jaar op een internationale medaille. Foto: ANP

Barbara van Bergen (alpineskiën)

Barbara van Bergen is een van de bijzonderste deelnemers in Peking. Als rolstoelbasketballer deed ze namelijk al drie keer mee aan de Paralympische Zomerspelen en in 2012 pakte ze zelfs brons op dat onderdeel. Nu maakt de 33-jarige Van Bergen zich op voor haar eerste Winterspelen als zitskiër en een medaille is zeker niet uitgesloten. De Zuid-Hollandse won twee maanden geleden zilver op de WK.

Komt in actie op de onderdelen reuzenslalom, slalom, supercombinatie, afdaling en super-G.

Barbara van Bergen was als rolstoelbasketbalster al present op de Paralympische Zomerspelen.. Barbara van Bergen was als rolstoelbasketbalster al present op de Paralympische Zomerspelen.. Foto: Getty images

Jeroen Kampschreur (alpineskiën)

Jeroen Kampschreur kan Nederland zomaar meerdere medailles bezorgen in Peking. De 22-jarige Leiderdorper werd in 2019 wereldkampioen op de reuzenslalom, slalom, supercombinatie, afdaling én de super-G wereldkampioen. Nu is hij op alle vijf de disciplines een van de favorieten voor paralympisch goud.

Vier jaar geleden in Pyeongchang pakte Kampschreur de titel op de supercombinatie, waardoor hij de eerste Nederlandse alpineskiër ooit werd met goud op de Paralympische Spelen.

Komt in actie op de onderdelen reuzenslalom, slalom, supercombinatie, afdaling en super-G.

Verovert Jeroen Kampschreur meerdere medailles? Verovert Jeroen Kampschreur meerdere medailles? Foto: ANP

Niels de Langen (alpineskiën)

Niels de Langen won brons op de slalom op de WK in 2017 en zilver op de reuzenslalom op de WK in 2019. In Peking hoopt de 23-jarige alpineskiër op zijn eerste paralympische plak.

Komt in actie op de onderdelen reuzenslalom, slalom, supercombinatie, afdaling en super-G.

Niels de Langen gaat voor zijn eerste paralympische eremetaal. Niels de Langen gaat voor zijn eerste paralympische eremetaal. Foto: ANP

Jeffrey Stuut (alpineskiën)

De meest in het oog springende prestaties van Jeffrey Stuut zijn de bronzen medailles op het WK van 2017 bij de afdaling en de super-G. Het zijn nog altijd de laatste plakken op internationaal niveau van de 26-jarige alpineskiër uit Hoorn.

Komt in actie op de onderdelen reuzenslalom, slalom, supercombinatie, afdaling en super-G.

Ook Jeffrey Stuut komt op meerdere onderdelen in actie. Ook Jeffrey Stuut komt op meerdere onderdelen in actie. Foto: ANP

Floris Meijer (alpineskiën)

Floris Meijer gaat debuteren op de Paralympische Winterspelen. De 32-jarige zitskiër won nog nooit een medaille op een internationaal toernooi en ook in Peking behoort hij niet tot de kanshebbers voor het podium.

Komt in actie op de onderdelen reuzenslalom, slalom, supercombinatie, afdaling en super-G.