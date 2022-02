Esther Vergeer, de chef de mission bij de Paralympische Winterspelen, moet de komende zeven dagen in afzondering van de Nederlandse ploeg doorbrengen. De voormalige rolstoeltennisster had nauw contact met een besmette persoon.

Volgens sportkoepel NOC*NSF is "een lid van de logistieke/organisatorische staf van 'TeamNL'" op 22 februari bij aankomst op de luchthaven van Peking positief getest op het coronavirus.

De medewerker die positief is getest, verblijft in een isolatiehotel en heeft vanuit het hotel contact met de overige leden van de delegatie. Omdat de veertigjarige Vergeer is aangemerkt als close contact, moet zij zich een week afzonderen van de sporters.

De openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen is op vrijdag 4 maart. Het evenement duurt tot en met 13 maart. De Nederlandse ploeg bestaat uit vijf alpineskiërs en drie snowboarders.

Op de Olympische Winterspelen waren er vrijwel geen positieve coronabesmettingen binnen de Nederlandse ploeg. Alleen alpineskiester Adriana Jelinkova testte meermaals positief in Peking, waarschijnlijk als gevolg van de besmetting die ze begin januari had opgelopen. Vanwege de stress om haar schommelende waarden besloot ze de Spelen te verlaten.