Alle Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Spelen zijn dinsdag gehuldigd in Den Haag. Op het sportcomplex Zuiderpark werden zij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Later bezochten zij koning Willem-Alexander en prinses Margriet op Paleis Noordeinde.

De medaillewinnaars werden in aanwezigheid van demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en chef de mission Esther Vergeer gehuldigd. Foto: ANP

De atleten kregen op het sportcomplex Zuiderpark in Den Haag een koninklijke onderscheiding. Foto: ANP

Zwemster Lisa Kruger behaalde vier medailles. Foto: ANP

De Nederlandse ploeg kwam met een recordaantal van 59 medailles terug uit Tokio. Foto: ANP

De rostoelbasketbalsters werden voor het eerst paralympisch kampioen en poseerden voor Paleis Noordeinde. Foto: ANP

Handbiker Jetze Plat (midden) was samen met zwemmer Rogier Dorsman met drie gouden medailles de succesvolste Nederlandse paralympiër in Tokio. Foto: ANP