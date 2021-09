Alle Nederlandse goudenmedaillewinnaars van de Paralympische Spelen zijn dinsdag in Den Haag geridderd. Dat gebeurde in het bijzijn van koning Willem-Alexander en demissionair premier Mark Rutte.

Op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag werd de Paralympische ploeg toegesproken door Rutte, demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en chef de mission Esther Vergeer.

Met een vijfde plaats op de medaillespiegel was Nederland behoorlijk succesvol op de Paralympische Spelen in Tokio. De equipe pakte 25 keer goud en 17 maal zilver en brons.

Diede de Groot, Aniek van Koot, Marlène van Gansewinkel, Chantalle Zijderveld, Niels Vink, Rogier Dorsman, Jennette Jansen, Mitch Valize, Marlène van Gansewinkel, Fleur Jong, Sam Schröder, Larissa Klaassen, Imke Brommer, Patrick Bos, Anouk Taggenbrock, Ilse Arts, Sylvana van Hees, Lindsay Frelink, Jitske Visser, Julia van der Sprong, Bo Kramer, Xena Wimmenhoeve, Cher Korver, Saskia Pronk, Carina de Rooij en Mariska Beijer zijn benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kelly van Zon werd in Tokio voor de derde keer paralympisch kampioen. Kelly van Zon werd in Tokio voor de derde keer paralympisch kampioen. Foto: Getty

Van Zon bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau

Enkele paralympiërs waren al geridderd na een gouden medaille op voorgaande Paralympische Spelen. Zij ontvingen nu een Chapeaubeeldje. Tristan Bangma, Jetze Plat, Sanne Voets, Daniel Abraham, Vincent ter Schure, Timo Fransen, coach Gertjan van der Linden viel deze eer ten beurt.

Tafeltennisster Kelly van Zon had dit beeldje al gekregen, nadat ze eerst in Londen 2012 en vervolgens in Rio de Janeiro 2016 paralympisch kampioen was geworden. Naar aanleiding van haar gouden medaille in Tokio werd ze bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Na de huldiging op Sportcampus Zuiderpark vertrokken de medaillewinnaars naar Paleis Noordeinde, waar zij werden ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet.

Zondag werden de Paralympische Spelen afgesloten, waarna de laatste Nederlandse deelnemers maandag op Schiphol landden.