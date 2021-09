De Paralympische Spelen van Tokio zijn officieel ten einde. Tijdens de sluitingsceremonie werd zondag de paralympische vlag overgedragen aan Parijs, vertegenwoordigd door burgemeester Anne Hidalgo. De Franse hoofdstad is in 2024 gastheer voor de Olympische en Paralympische Spelen.

Andrew Parsons, voorzitter van het internationaal paralympisch comité (IPC), had lovende woorden over voor de sporters, vrijwilligers en de Japanse bevolking.

"Wat een reis, wat een sport, ik kan alleen maar zeggen: arigato, Tokio (dankjewel, Tokio, red.)", sprak Parsons na de afsluitende show met veel dans en muziek.

"We hebben het samen gered tegen alle verwachtingen in. Het waren historische en fantastische Spelen. De atleten hebben de wereld hoop en vertrouwen gegeven. Ze hebben levens veranderd. En aan de mensen in Japan: jullie hebben dit mogelijk gemaakt. We houden van jullie."

Rogier Dorsman droeg de Nederlandse vlag het olympisch stadion binnen. De 22-jarige zwemmer werd daarmee beloond voor zijn drie gouden medailles.

De Paralympics waren zeer succesvol voor de Nederlandse ploeg. De 73 Nederlandse atleten veroverden in totaal 59 plakken (25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons), goed voor de vijfde plek op de medaillespiegel.