Nikita den Boer heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een bronzen medaille veroverd op de marathon in de klasse T52. De Noord-Hollandse won daarmee de laatste Nederlandse plak op de Paralympische Spelen in Tokio.

De dertigjarige Den Boer kwam na 42 kilometer en 195 meter slechts vijf seconden tekort voor de paralympische titel, die naar de Australische Madison de Rozario ging. Ook de Zwitserse Manuela Schär (zilver) bleef haar nipt voor.

Voor Den Boer, die met letsel aan haar ruggenmerg geboren is en sinds haar dertiende in een rolstoel zit, is het haar eerste paralympische medaille. In Tokio deed ze voor het eerst mee aan de Paralympische Spelen.

Den Boer was de laatste Nederlandse sporter die in actie kwam op de Paralympics. Dankzij de bronzen medaille van de geboren Haarlemse sluit de Nederlandse equipe het toernooi af met met 59 medailles, drie minder dan vijf jaar geleden in Rio de Janeiro.

Nederland haalde met 25 paralympische titels wel het grootste aantal gouden medailles sinds de Spelen van 1988 in Seoel, toen de teller op 31 gouden plakken bleef steken. Er werden ook nog zeventien zilveren medailles veroverd.

De Paralympische Spelen worden zondag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) afgesloten met de sluitingsceremonie in het olympisch stadion. Zwemmer Rogier Dorsman, met drie gouden medailles de succesvolste Nederlandse sporter, draagt de Nederlandse vlag tijdens de ceremonie.