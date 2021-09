De Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn zaterdag voor het eerst paralympisch kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linde was in de finale in Tokio met 50-31 te sterk voor China.

Nederland kwam nog slecht uit de startblokken in de Ariake Arena en keek na het eerste kwart tegen een 9-12-achterstand aan tegen China, dat in de groepsfase nog met 45-38 won van Oranje. Vervolgens zette de ploeg van Van der Linde een succesvolle inhaalrace in. Bij rust stond het 21-14 in het voordeel van Nederland.

Na de onderbreking liepen de rolstoelbasketbalsters verder uit en na het derde kwart leidden ze met 33-20, waarna het uiteindelijk 50-31 werd. Bo Kramer en Jitske Visser waren met respectievelijk zestien en twaalf punten de grote uitblinkers aan Nederlandse zijde.

Nog niet eerder werden de Nederlandse rolstoelbasketbalsters paralympisch kampioen. Het beste paralympische resultaat was tot dusver de zilveren medaille op de Spelen van 1996 in Atlanta. Bij de laatste twee edities, in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016), moest Oranje zich tevredenstellen met brons.

Nederland drong de laatste jaren door tot de absolute wereldtop in het rolstoelbasketbal. Na de eerste wereldtitel (2018) en Europese titel (2019) begon de ploeg van bondscoach Van der Linde als topfavoriet aan het paralympische toernooi. Donderdag werd ten koste van rivaal Duitsland de finale gehaald.

De titel van de rolstoelbasketbalsters betekende de 25e gouden medaille van de Nederlandse ploeg op de Paralympische Spelen in Tokio. Eerder op de dag grepen rolstoeltennissters Diede de Groot en Aniek van Koot de gouden plak in het dubbelspel.