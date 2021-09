Tijdens haar eerste klus als chef de mission bij de Paralympische Zomerspelen concludeerde Esther Vergeer dat alles "als een zonnetje" was verlopen. Terwijl de voormalige rolstoeltennisster zaterdag de balans opmaakte, stond de medailleteller al op 56, en 24 keer goud.

"Ik ben supertrots. Dit is het resultaat van jarenlang op de goede manier investeren", vertelt Vergeer. Ze fungeerde op de Winterparalympics van Pyeongchang voor het eerst als chef de mission. In Tokio volgde ze André Cats op, die in Rio de Janeiro de ploeg nog leidde.

"De aanloop was vanwege corona natuurlijk anders dan verwacht. Ik had gedacht meer contact te hebben met sporters, meer bij wedstrijden te kunnen zijn. Daarom was het best wel spannend hoe het hier zou uitpakken, hoe we een team gingen vormen."

Het viel 100 procent mee, constateert ze op de voorlaatste dag. "De sfeer was echt heel bijzonder. Zeker met de beperkingen door corona in gedachten, waardoor je bijvoorbeeld niet even samen koffie kon gaan drinken in de lounge."

'We hebben er alles aan gedaan coronabesmettingen te voorkomen'

De paralympische ploeg kreeg in tegenstelling tot de Nederlandse equipe op de Olympische Spelen niet te maken met coronabesmettingen. "Daar was ik best bang voor. Het zou impact hebben op het team", zegt Vergeer.

"Als er de eerste dagen een Japanner te dicht bij me in de buurt kwam, werd ik daar best onrustig van. We hebben er alles aan gedaan om besmettingen te voorkomen. Het team verdient een compliment. Eigenlijk liep alles als een zonnetje."

De goede resultaten speelden natuurlijk mee. Nederland stond zaterdagochtend zesde op de medaillespiegel, met nog zicht op plaats vijf. "Wij kwamen uit in 11 van de 22 sporten en presteerden vrijwel overal goed."

"Dat is een gevolg van beleid, we focussen op bepaalde sporten met fulltimeprogramma's, vergelijkbaar met die voor de olympische sporters. Natuurlijk helpt de financiële steun. Maar het gaat zeker ook om de kennis en kunde die wij delen met elkaar bij NOC*NSF en de bonden die op dezelfde manier gestructureerd zijn. Ik zou bijna durven zeggen dat de resultaten hier een logisch gevolg zijn."

Vergeer wil aantal paralympische klassen verminderen

Vergeer is er een voorstander van om het aantal paralympische klassen te verminderen. "Alleen al op de 100 meter sprint zijn er 29 klassen. Dat is onbegrijpelijk voor mij, laat staan voor de buitenwereld."

"Als we de paralympische sport verder willen ontwikkelen en professioneler en exclusief willen maken, moeten er keuzes gemaakt worden. En zeker het classificatiesysteem moet nog verder worden ontwikkeld. Daarover praten wij mee."

Ze constateert dat 24 van de 73 Nederlandse sporters in Tokio afkomstig waren uit het talentenprogramma. "Sporters die via een talentendag, die elk jaar worden georganiseerd, boven zijn komen drijven. Daar moeten we op blijven inzetten."

"Ik ben ook benieuwd wat deze Paralympics met Nederland hebben gedaan, hoe de thuiskomst is en hoe we erop doorpakken. We hebben nu nieuwe gezichten leren kennen. Wat is de volgende stap? Hoe houden we dit vast?"