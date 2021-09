Het Belgisch paralympisch comité heeft zaterdag een officiële klacht ingediend na de finale van de 100 meter op de Paralympische Spelen in Tokio. Hoewel zijn rolstoel vermoedelijk door een tegenstander gesaboteerd was, pakte Peter Genyn daarin de gouden medaille.

Drie kwartier voor de start trof Genyn zijn rolstoel aan met drie lekke banden en een gebroken frame. Enkele begeleiders van de Belgische ploeg wisten met onder meer ducttape de schade te herstellen.

De 45-jarige Genyn kon daardoor gewoon van start gaan in de finale en prolongeerde daarin zijn olympische titel.

"Pure sabotage", oordeelde de emotionele Genyn in een eerste reactie tegen Sporza. "Iemand moet geweldig veel angst gehad hebben. Een lafaard tot en met."

Peter Genyn te midden van de Fin Toni Piispanen (zilver) en Roger Habsch (brons) met hun medailles. Peter Genyn te midden van de Fin Toni Piispanen (zilver) en Roger Habsch (brons) met hun medailles. Foto: Getty

Ook Belg Habsch slachtoffer van sabotage

In gesprek met Het Nieuwsblad zegt Genyn een vermoeden te hebben wie de dader is, al wil hij geen namen noemen. Overigens was Genyn niet de enige Belg in de finale van de 100 meter die met sabotage te maken kreeg.

Ook Roger Habsch, die de bronzen medaille won, werd het slachtoffer van vandalisme. "Er gebeurden bizarre dingen in het paralympische dorp", zegt Habsch.

"Ik heb er een lekke band gehad, met een gat helemaal van links tot rechts. Dat is opzettelijk gedaan. En eergisteren was de as van mijn stoel ook geraakt. Daar is mee geknoeid. Daar ben ik zeker van."