Rolstoeltennisster Diede de Groot was haar dubbelpartner Aniek van Koot ontzettend dankbaar na de paralympische titel in het dubbelspel. De Utrechtse kwam amper aan slapen toe nadat ze vrijdag goud won in het enkelspel in Tokio, maar desondanks zegevierde ze zaterdag met Van Koot aan haar zijde.

"Ik was klaarwakker vannacht", aldus De Groot. "Ik had heel weinig geslapen, uiteindelijk maar drie uur. Ik zat er behoorlijk doorheen. Maar Aniek speelde zo goed, dat maakte het voor mij zoveel makkelijker. Ze hield de spirit erin, waardoor ik er bij kon blijven, ondanks dat mijn schouders niet meer wilden. Dat is heel belangrijk in zo'n dubbel. Aniek is mijn reddende engel geweest."

Ondanks de beroerde nacht van De Groot was de Nederlandse met haar dubbelpartner Van Koot een klasse apart in de finale tegen de Britse vrouwen Lucy Schuker en Jordanne Whiley. In de eerste set stonden ze zelfs geen game af, waarna het in het tweede bedrijf 6-1 werd.

"We kunnen superblij zijn", aldus De Groot. "Het niveau dat we deze week hebben laten zien was goed, ondanks dat er wel wat druk op stond. Per wedstrijd werden we beter. Dat we de finale zo konden afsluiten, is heel fijn."

Van Koot had geen moeite om de knop om te zetten na het voor haar teleurstellend verlopen enkelspel, waarin ze naast de medailles greep. "Je bent als dubbelpartner aan elkaar verschuldigd om de knop om te zetten. Je hebt een gemeenschappelijk doel, dan moet je er staan. Gisteren was natuurlijk pijnlijk, maar we hadden een heel mooie plak om voor te strijden. Het zou zonde zijn als je niet je best doet."

Nederland is net als in het enkelspel heersend in de vrouwendubbel op de Paralympische Spelen. Sinds het in 1992 een paralympisch onderdeel werd, won telkens een Oranje-duo. Vijf jaar geleden waren Jiske Griffioen en Van Koot in een Nederlandse finale in Rio de Janeiro te sterk voor De Groot en Marjolein Buis.

Sam Schröder toont zijn zilveren medaille tijdens de podiumceremonie. Sam Schröder toont zijn zilveren medaille tijdens de podiumceremonie. Foto: Getty Images

Schröder vooral trots op zilver in enkelspel

Bij rolstoeltennisser Sam Schröder overheerste een trots gevoel na zijn verloren finale in de de categorie quads, voor spelers met een beperking aan zowel armen als benen. "Ik ben hartstikke blij met zilver. Uiteraard is het heel zuur om niet de gouden plak binnen te slepen, maar ik ben trots dat ik alsnog zilver heb."

De 21-jarige Schröder kon in de eerste set van de finale tegen Dylan Alcott lang gelijke tred houden met zijn Australische tegenstander, maar hij verloor het eerste bedrijf na een tiebreak: 6-7 (2). In de tweede set was de Limburger kansloos tegen de mondiale nummer één (1-6), waarna hij in tranen uitbarstte.

"De emoties van de afgelopen twee weken bouwden zich op, die zijn er net uit gekomen", verklaarde Schröder. "Allereerst was er frustratie, maar ik ben ook trots op de prestaties die ik heb geleverd. Ik had hier vooraf zeker voor getekend."

Schröder won eerder tijdens deze Paralympische Spelen nog de gouden medaille met zijn partner Niels Vink in het dubbelspel. Volgende week komt hij met Vink in actie op de US Open. Op Flushing Meadows in New York is hij bovendien titelverdediger in het enkelspel.