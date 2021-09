Rolstoeltennisser Sam Schröder is er niet in geslaagd een tweede gouden medaille te veroveren op de Paralympische Spelen. In de finale van het enkelspel in de categorie quads, voor spelers met een beperking aan zowel armen als benen, ging de titel naar de Australiër Dylan Ascott.

De Australische nummer één van de wereld won in twee sets: 7-6 (2) en 6-1. De 21-jarige Schröder (links op de foto), had eerder met Niels Vink wel het dubbeltoernooi gewonnen.

Vink verzekerde zich eerder al van het brons in het enkelspel in Tokio en mocht samen met Ascott en Schröder het podium op.

De Limburger Schröder is de nummer twee van de wereld. Dit jaar trof hij Ascott in de finales van de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Telkens was de Australiër te sterk. Schröder schreef wel de US Open op zijn naam.

Nederland heeft inmiddels 55 medailles veroverd op de Paralympics en staat daarmee zesde op de medaillespiegel. Zondag worden de laatste wedstrijden gespeeld.