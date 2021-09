Rolstoeltennisster Diede de Groot maakte ondanks een roerige aanloop haar favorietenrol waar op de Paralympische Spelen. De nummer één van de wereld vreesde voorafgaand aan het toernooi in Tokio enigszins voor haar deelname door een mogelijke hersenschudding, zo bekende ze vrijdag na de gewonnen finale tegen de Japanse Yui Kamiji.

"Er kwamen zo veel dingen op me af. Tijdens een training had ik heel hard mijn hoofd gestoten toen ik tegen een muur aan reed", liet de 24-jarige De Groot weten. "Het was echt een harde klap. Ik had vier dagen veel hoofdpijn en ook echt verschijnselen van een hersenschudding."

"Het was allemaal wat onzeker", vervolgde de Utrechtse. "Er kunnen altijd dingen gebeuren die je niet in de hand hebt. Zo zat er ook een scheur in mijn frame, maar gelukkig heb ik die op het allerlaatste moment nog kunnen maken."

De Groot rekende in de finale in twee sets af met Kamiji: 6-3 en 7-6 (1). Eerder dit jaar won ze al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, waardoor ze als topfavoriete aan de Paralympische Spelen begon.

"Ik heb de hele week niet ontkend dat ik heel veel druk op mijn schouders voelde", zei ze. "Tennis is mentaal een moeilijke sport, maar ik ben blij dat het is gelukt. Ik heb ondanks de heftige voorbereidingsweek waarin ik weinig focus had en het enorm heet was, geprobeerd steady te blijven en dat is gelukt. Daar ben ik heel erg trots op."

De Groot blijft op koers voor Golden Slam

Dankzij haar titel in Tokio blijft De Groot op koers voor een historische Golden Slam: in één jaar alle Grand Slam-toernooien in het enkelspel winnen én goud veroveren op de Spelen. Als ze volgende week ook de US Open in New York op haar naam schrijft, wint ze als eerste een Golden Slam in het rolstoeltennis.

De Groot trad met haar paralympische titel in de voetsporen van Monique van den Bosch (1992), Maaike Smit (1996), Esther Vergeer (2000, 2004, 2008 en 2012) en Jiske Griffioen (2016). Het goud in het enkelspel bij de vrouwen is tot nu toe altijd gewonnen door een Nederlandse.