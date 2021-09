Diede de Groot houdt zicht op een historische Golden Slam. De 24-jarige rolstoeltennisster veroverde vrijdag bij de Paralympische Spelen in Tokio goud in het enkelspel, haar eerste titel op de Paralympics.

De als eerste geplaatste De Groot rekende laat op de Japanse avond in de finale af met de als tweede ingeschaalde thuisspeelster Yui Kamiji: 6-3 en 7-6 (1).

De Japanse maakte het de topfavoriet erg lastig op het Ariake Tennis Park. De Groot kwam in de tweede set op een 3-1- en een 5-3-voorsprong, maar Kamiji gaf niet op. De mondiale nummer twee werkte zes matchpoints weg, maar in de tiebreak maakte de Nederlandse het alsnog af.

De Groot werd vijf jaar geleden bij de Paralympics van Rio de Janeiro vierde in het enkelspel. Sindsdien is ze haast onverslaanbaar. Ze won elf Grand Slam-titels in het enkelspel en is de nummer één van de wereld.

De Utrechtse was dit jaar al de beste bij de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Als ze volgende week ook de US Open in New York op haar naam schrijft, wint ze de eerste Golden Slam in het rolstoeltennis: in één jaar alle Grand Slam-toernooien in het enkelspel winnen én goud veroveren op de Spelen.

De Groot treedt met maar paralympische titel in de voetsporen van Monique van den Bosch (1992), Maaike Smit (1996), Esther Vergeer (2000, 2004, 2008 en 2012) en Jiske Griffioen (2016). Het goud in het enkelspel bij de vrouwen is tot nu toe altijd gewonnen door een Nederlandse.

Van Koot verliest strijd om brons

Aniek van Koot greep eerder op vrijdag net naast een medaille. De als derde geplaatste Nederlandse verloor in de strijd om het brons na 2 uur en 35 minuten van de Britse Jordanne Whiley: 4-6, 7-6 (7) en 4-6.

Van Koot staat zaterdag samen met De Groot in de finale van het dubbelspel. Dan zijn Whiley en Lucy Shuker de tegenstanders van het favoriete Nederlandse duo.

Nederland staat met nog drie dagen te gaan op 53 medailles in Tokio, waarvan 23 gouden.