Marlène van Gansewinkel is vrijdag paralympisch kampioene op de 100 meter geworden. Op de 400 meter liep Olivier Hendriks naar het zilver en ook speerwerpster Noëlle Roorda werd tweede.

Volg nieuws over de Paralympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij ontwikkelingen op de Paralympics

In een finale met drie Nederlandse atletes klokte Van Gansewinkel met 12,78 seconden de snelste tijd. Fleur Jong (13,10) en Kimberly Alkemade (13,12) grepen net naast de medailles. Zij werden respectievelijk vierde en vijfde in Tokio.

Van Gansewinkel kwam net tekort om haar eigen wereldrecord te verbeteren. Dat blijft staan op 12,66. De Duitse Irmgard Bensusan (12,89) sprintte naar het zilver en het brons was voor Marissa Papaconstantinou uit Canada.

Van Gansewinkel had zich als snelste geplaatst voor de finale in de categorie T64. Jong noteerde in de serie de derde tijd en Alkemade mocht als tijdsnelste door naar de eindstrijd.

Derde medaille voor Van Gansewinkel in Tokio

Van Gansewinkel werd geboren zonder linkeronderbeen en linkeronderarm. De 26-jarige Tilburgse pakte eerder op deze Paralympics al goud op de 200 meter en brons bij het verspringen.

Het goud voor Van Gansewinkel was de vijftigste medaille voor Nederland op de Paralympics in Tokio. 22 daarvan waren goud, waardoor Nederland zesde staat op de medaillespiegel.

Zilver voor Hendriks en Roorda

Kort na de gouden race van Van Gansewinkel zorgde Hendriks al voor de 51e Nederlandse medaille in Tokio. Op de 400 meter in de klasse T62 noteerde hij 47,95.

Daarmee was Hendriks ruim twee seconden trager dan de Duitser Johannes Floors, die in 45,85 naar het goud liep.

De achttienjarige Hendriks strandde op de 100 meter al in de series. Hij werd geboren met misvormde voeten, die geamputeerd werden toen Hendriks één jaar was.

Noëlle Roorda zorgde vrijdagmiddag voor de 52e medaille. Bij het speerwerpen in de F46-klasse kwam zij in een persoonlijk record tot 40,06 meter. Het goud ging met 40,99 naar de Nieuw-Zeelandse Holly Robinson.