Zwemster Chantalle Zijderveld heeft vrijdag haar twee titel en haar vijfde medaille in totaal gepakt bij de Paralympische Spelen. Bas Takken en Lisa Kruger wonnen brons in het Tokyo Aquatics Centre.

Zijderveld sloot haar zwemtoernooi in Japan in stijl af. De twintigjarige Zuid-Hollandse klokte 2.24,85 in de finale van de 200 meter wisselslag (SM10-klasse) en brak daarmee het vijf jaar oude wereldrecord van de Nieuw-Zeelandse Sophie Pascoe (2.24,90).

De Hongaarse Bianka Pap veroverde het zilver in een tijd van 2.26,12, terwijl Kruger (2.27,86) het Nederlandse feestje nog groter maakte door de bronzen medaille veilig te stellen.

Zijderveld reageerde zeer geëmotioneerd na haar laatste race op de Paralympics. De Nederlandse stopt na dit toernooi met topzwemmen. Ze won in Tokio al goud op de 100 meter schoolslag, zilver op de 50 en 100 meter vrije slag en brons op de 100 meter vlinderslag.

Voor Kruger (20) was het vierde podiumplek in Japan (één keer zilver en drie keer brons).

Tweede medaille voor Takken

Takken eindigde als derde in de finale van de 200 meter wisselslag (SM10-klasse). De 22-jarige Nederlander, die geboren is met heel erge platvoeten, tikte aan in een tijd van 2.11,39.

Maksym Krypak pakte zijn vijfde titel in Japan, nadat hij vijf jaar geleden in Rio de Janeiro ook al vijf keer goud had gewonnen. De Oekraïner noteerde een persoonlijk record van 2.05,68, slechts vijf honderdsten boven het wereldrecord. De Italiaan Stefano Raimondi won brons in 2.07,68.

Takken had al een zilveren medaille van de 400 meter vrije slag achter zijn naam staan.

Thijs van Hofwegen eindigde naast het podium in de finale van de 100 meter rugslag (S6). Hij tikte als zevende aan.