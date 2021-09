Het tandemduo Vincent ter Schure en Timo Fransen (piloot) heeft vrijdag bij de Paralympische Spelen de titel in de wegrace geprolongeerd. Tristan Bangma en zijn piloot Patrick Bos pakten zilver. Wielrenner Daniel Abraham en rolstoeltennissers Niels Vink (enkelspel) en Tom Egberink en Maikel Scheffers (dubbel) wonnen brons in Japan.

Ter Schure en Fransen, die eerder in de week na materiaalpech in de tijdrit maar net naast het goud grepen, waren in de categorie voor atleten met een visuele beperking met afstand de beste in de wegrit over 118,8 kilometer.

Het Nederlandse duo ging er al vroeg vandoor in de wedstrijd rond de Fuji International Speedway. De voorsprong van Ter Schure en Fransen liep in de Japanse regen daarna alleen maar op. Op de streep hadden ze uitgebreid de tijd om het goud te vieren.

Bangma en Bos reden weg uit de achtervolgende groep en stelden het zilver veilig. Het duo, dat eerder deze Paralympics goud won op de baan bij de 4 kilometer achtervolging, kwam wel maar liefst 5 minuten en 48 seconden na Ter Schure en Fransen over de streep. De Fransen Alexandre Lloveras en piloot Corentin Ermenault eindigden op zeven minuten als derde.

Ter Schure en Fransen zorgden voor de twintigste Nederlandse titel bij de Paralympische Spelen.

Abraham pakt tweede medaille in Japan

Eerder op vrijdag kwam Abraham in de wegrit voor renners met de minst zware beperking net tekort voor zijn tweede titel in Japan. De 36-jarige Nederlander kwam 31 seconden na de de Franse winnaar Kévin Le Cunff over de streep. Yegor Demenchev uit Oekraïne pakte zilver op 22 seconden.

Abraham won eerder deze week goud op de tijdrit. Vijf jaar geleden werd hij in Rio de Janeiro op spectaculaire wijze paralympisch kampioen in de wegrit. Hij profiteerde toen van een val van zijn concurrenten Demenchev en Alistair Donohoe uit Ierland, die voor het goud sprintten en vlak voor de streep beiden ten val kwamen.

De achttienjarige Niels Vink pakte ook brons. Foto: Getty

Twee bronzen medailles in het tennis

In het rolstoeltennis won Vink de strijd om het brons bij de quads, de klasse voor sporters die beperkingen aan de armen en benen hebben. De Nederlander was in Tokio in twee sets te sterk voor de Japanner Koji Sugeno: 6-1 en 6-4.

De achttienjarige Helmonder pakte eerder samen met Sam Schröder de paralympische titel in het dubbelspel.

Ook Egberink en Scheffers veroverden brons bij het rolstoeltennis. In het dubbelspel van de open klasse won het koppel de partij om de derde plaats van het Japanse duo Shingo Kunieda en Takashi Sanada in twee sets: 6-3 en 6-2.