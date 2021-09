Lisa Kruger heeft donderdag op de Paralympische Spelen brons veroverd op de 100 meter rugslag. Het is de derde medaille voor de Nederlandse in Tokio.

De twintigjarige Kruger tikte in de finale van de S10-klasse aan in 1.09,44. Daarmee hield ze de Australische Jasmine Greenwood bijna een seconde achter zich in het Tokyo Aquatics Centre.

Het goud ging naar de Hongaarse Bianka Pap, die overtuigend als eerste aantikte in 1.06,70. De Canadese Aurelie Rivard voorkwam met een tijd van 1.08,94 dat Kruger met zilver eindigde.

Eerder op deze Paralympische Spelen pakte Kruger al zilver op de 100 meter schoolslag en brons op de 100 meter vrije slag. De Harderwijkse debuteerde vijf jaar geleden als zestienjarig talent al op de Spelen in Rio de Janeiro en werd toen paralympisch kampioen op de 100 meter schoolslag.

Kruger werd niet met handicap geboren

Kruger kreeg een beperking toen ze als kind van een muurtje viel en daarbij meerdere botten in haar linkerarm brak. Uiteindelijk bleek één bot niet meer uit zichzelf te groeien, waardoor haar armen een lengteverschil van zo'n zeven centimeter hebben. Daarnaast heeft ze minder kracht in haar hand en pols.

Vroeger beoefende Kruger de moderne vijfkamp, maar door haar handicap kon ze die sport niet meer uitoefenen en besloot ze zich in 2011 op het zwemmen te richten.

Kruger krijgt vrijdag nog een kans om het paralympisch zwemtoernooi met een gouden plak af te sluiten. Ze doet dan mee aan de 200 meter wisselslag in de klasse SM10.