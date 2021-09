Tafeltennissters Kelly van Zon en Frederique van Hoof hebben in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) op de Paralympische Spelen zilver veroverd in het dubbelspel.

Het Nederlandse duo was in de finale niet opgewassen tegen Mao Jingdian en Huang Wenjuan. Het Chinese koppel won elke game met een ruime marge en gaf in het eerste bedrijf slechts twee punten weg. Het werd 11-2, 11-7 en 11-6.

Het is voor Van Zon haar tweede medaille in Tokio. De 33-jarige Brabantse veroverde eerder deze week voor de derde keer op rij paralympisch goud in het enkelspel (klasse 7). Ze heeft nu in totaal vijf paralympische plakken, want bij haar olympisch debuut in 2008 pakte ze brons in het enkelspel.

Van Zon, die in 2003 voor het eerst in actie kwam op het hoogste internationale niveau, heeft een aangeboren heupafwijking en een verschil in beenlengte van 11 centimeter. Daarnaast heeft ze verminderde spierfuncties in haar linkerbeen.

De pas twintigjarige Van Hoof doet in Tokio voor de eerste keer mee aan de Paralympische Spelen. De olympisch debutante, die al van jongs af aan spasmes in haar linkerarm en linkerbeen heeft, richtte zich eigenlijk op de Spelen van 2024 in Parijs, maar wist zich nu al te kwalificeren.

Door de zilveren plak van Van Zon en Van Hoof staat de Nederlandse ploeg nu op veertig paralympische medailles in Tokio, goed voor een plek in de top tien van de medaillespiegel.